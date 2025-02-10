Краснодарцы жалуются на громкую музыку, раздающуюся из «Кроп Арена». Что ответили представители площадки?

«На таких частотах, что у людей, живущих и работающих там, ухудшается здоровье. Это головные боли, рвота, тахикардия. И это не старики, с ними вообще не знаю, что происходит. На таких частотах, пробивающих бетон, нельзя врубать музыку. Поговорила с теми, кто там рядом работает. Они звонили и в администрацию, и тем, кто снял арену, и тем, кто сдает арену. Сказали, что по закону могут шуметь», — сообщила жительница.

19 октября 2024 года в редакцию портала Юга.ру обратилась жительница Краснодара. Она сообщила, что по улице Путевой, 5/2 из концертной площадки «Кроп Арена» с 10:00 и до позднего вечера в любой день недели без всякой шумоизоляции грохочет музыка.

Пресс-служба «Кроп Арена» ответила Юга.ру следующее: «Этот человек пишет уже около двух лет во все службы жалобы. Однако делать официально замеры звука он не хочет, а на замеры, проведенные службами, внимания не обращает».

Юга.ру попытались уточнить в «Кроп Арена», имеются ли задокументированные данные от проверяющих служб, но так и не получили ответа.

23 января 2025 года Юга.ру снова связались с Мариной, чтобы уточнить, как обстоит дело с «Кроп Арена», до сих пор ли там постоянно играет громкая музыка.

«Знаю, что многие, кто живет там, писали в администрацию. Была на днях. Живущие рядом люди сказали, что музыку крутят реже. Думаю, это связано с зимой. Потеплеет — видно будет», — подытожила собеседница Юга.ру.

В два разных дня сотрудник редакции Юга.ру отчетливо слышал саундчек барабанов на пересечении улицы Седина и Крестьянского переулка. Это почти в 300 метрах от «Кроп Арена» по прямой.