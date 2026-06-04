Теплоход «Комета» перестал ходить между Сочи, Геленджиком и Новороссийском

1 июня пресс-служба компании «ВодоходЪ Экспресс» сообщила об отмене рейсов теплоходов «Комета» по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи и обратно. Причины прекращения пассажирских перевозок, как и возможные сроки возвращения судов на маршрут, не уточняются.

Однако морское сообщение между курортами Краснодарского края полностью не отменили, но сократили маршрут. С 12 июня возить пассажиров из Сочи в Геленджик и обратно планирует другой оператор — компания «Морские скоростные пассажирские перевозки».



«Кометы» будут курсировать ежедневно по расписанию:

из Сочи в Геленджик: отправление в 15:00, прибытие в 19:00;

из Геленджика в Сочи: отправление в 8:00, прибытие в 12:00.

По данным перевозчика, время в пути между городами составит от трех до четырех часов.



Напомним, что с 15 мая теплоход «Комета» начал курсировать из Сочи в Сухум. Рейсы в обе стороны отправляются по пятницам и воскресеньям. Время в пути составляет 2,5 часа.