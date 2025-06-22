«Город должен быть для людей, а не для машин». Жители Краснодара создали петицию с просьбой сделать улицу Красную пешеходной

«Исследования показывают, что пешеходные улицы способствуют развитию сообщества, улучшению здоровья городских жителей и содействуют местной экономике. Учитывая преимущества пешеходных улиц, важно восстановить статус улицы Красной. Мы обращаемся к администрации Краснодара с просьбой привести в действие планы, которые восстановят пешеходный статус улицы Красной в выходные дни», — говорится в петиции.

В петиции говорится , что пешеходная зона на Красной привлекала жителей и туристов.

В комментариях к посту мнения о перекрытии Красной по выходным разделились:

«Толпы людей просто переместились со всей Красной на тротуар. Улица от этого чище не стала, а безопасность только страдает. В некоторых узких участках вообще пройти невозможно на выходных. Город должен быть в первую очередь для людей, а не для машин».

«Я против открытия пешеходной Красной. Дороги перегружены, альтернатив почти нету. Это 5-10 лет назад могли себе позволить, сейчас уже нет, парков что ли мало? От Драмы до «Авроры» центральная аллея есть».

«Почему ее не открыть? Концерт Басты на тысячи людей можно, пляжи с тысячами отдыхающих тоже можно, а одну Красную у нас нельзя закрывать по выходным».

«Я живу на Красной и рад, что ее перестали перекрывать. На улице стало чище, больше порядка. Буду рад, если там там станет больше сотрудников ДПС и ППС, эвакуаторов и видеокамер».

Телеграм-канал также провел голосование — пост собрал 4,3 тыс. голосов на момент публикации новости. Идею пешеходной Красной поддержали 70% проголосовавших, против — 15%, а 12% выбрали вариант «мне все равно».

Напомним, что с апреля 2020 года улицу Красную в Краснодаре перестали делать пешеходной по выходным дням (с вечера пятницы до конца воскресенья) из-за пандемии коронавируса. В марте 2022 года Красную снова стали перекрывать от автомобилей, однако спустя неделю мэрия Краснодара сообщила, что от идеи вновь решили отказаться по решению антитеррористической комиссии.