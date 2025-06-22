«Город должен быть для людей, а не для машин». Жители Краснодара создали петицию с просьбой сделать улицу Красную пешеходной
Краснодарцы просят властей снова перекрывать улицу Красную от автомобилей по выходным
21 июня телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» сообщил, что в сети появилась петиция с просьбой вернуть Красной «статус пешеходной улицы».
В петиции говорится, что пешеходная зона на Красной привлекала жителей и туристов.
«Исследования показывают, что пешеходные улицы способствуют развитию сообщества, улучшению здоровья городских жителей и содействуют местной экономике. Учитывая преимущества пешеходных улиц, важно восстановить статус улицы Красной. Мы обращаемся к администрации Краснодара с просьбой привести в действие планы, которые восстановят пешеходный статус улицы Красной в выходные дни», — говорится в петиции.
«Это улица свободы и вдохновения»:
В комментариях к посту мнения о перекрытии Красной по выходным разделились:
«Толпы людей просто переместились со всей Красной на тротуар. Улица от этого чище не стала, а безопасность только страдает. В некоторых узких участках вообще пройти невозможно на выходных. Город должен быть в первую очередь для людей, а не для машин».
«Я против открытия пешеходной Красной. Дороги перегружены, альтернатив почти нету. Это 5-10 лет назад могли себе позволить, сейчас уже нет, парков что ли мало? От Драмы до «Авроры» центральная аллея есть».
«Почему ее не открыть? Концерт Басты на тысячи людей можно, пляжи с тысячами отдыхающих тоже можно, а одну Красную у нас нельзя закрывать по выходным».
«Я живу на Красной и рад, что ее перестали перекрывать. На улице стало чище, больше порядка. Буду рад, если там там станет больше сотрудников ДПС и ППС, эвакуаторов и видеокамер».
Телеграм-канал также провел голосование — пост собрал 4,3 тыс. голосов на момент публикации новости. Идею пешеходной Красной поддержали 70% проголосовавших, против — 15%, а 12% выбрали вариант «мне все равно».
Напомним, что с апреля 2020 года улицу Красную в Краснодаре перестали делать пешеходной по выходным дням (с вечера пятницы до конца воскресенья) из-за пандемии коронавируса. В марте 2022 года Красную снова стали перекрывать от автомобилей, однако спустя неделю мэрия Краснодара сообщила, что от идеи вновь решили отказаться по решению антитеррористической комиссии.
Как писали Юга.ру, краснодарская улица Красная вошла в число самых дорогих торговых улиц России.