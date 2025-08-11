В Краснодаре открылась выставка, посвященная городской среде, ее парадоксам и визуальному фольклору

Краснодарский край

Распечатать

  • Экспозиция «Я здесь живу» © Коллаж из фото, предоставленных Юга.ру художницей Марией Сапожниковой
    Экспозиция «Я здесь живу» © Коллаж из фото, предоставленных Юга.ру художницей Марией Сапожниковой

В краснодарской кофейне Booker Coffee проходит выставка «Я здесь живу» (0+)

5 августа кофейня Booker Coffee анонсировала открытие выставки «Я здесь живу» художницы Марии Сапожниковой. 

Экспозиция представлена серией скетчей о Краснодаре — скетчи нарисованы на основе онлайн-карты города. 

Одна из главных тем выставки — Краснодар и чувства художницы к нему. В работах Мария показывает, как она переживает и проживает парадоксальные сочетания городской среды, которые порой удивляют жителей кубанской столицы. 

  • Экспозиция «Я здесь живу» © Коллаж из фото, предоставленных Юга.ру художницей Марией Сапожниковой
    Экспозиция «Я здесь живу» © Коллаж из фото, предоставленных Юга.ру художницей Марией Сапожниковой
  • Экспозиция «Я здесь живу» © Коллаж из фото, предоставленных Юга.ру художницей Марией Сапожниковой
    Экспозиция «Я здесь живу» © Коллаж из фото, предоставленных Юга.ру художницей Марией Сапожниковой
  • Экспозиция «Я здесь живу» © Коллаж из фото, предоставленных Юга.ру художницей Марией Сапожниковой
    Экспозиция «Я здесь живу» © Коллаж из фото, предоставленных Юга.ру художницей Марией Сапожниковой

«Человек без имени и цвета»:

Оформление экспозиции, созданное художницей совместно с куратором Марго Чиндяскиной, продолжает тему выставки и основывается на визуальном фольклоре Краснодара. 

Мария Сапожникова рассказала Юга.ру, что в дальнейшем, помимо выставки, планируется небольшая публичная программа — дрейф-прогулка по улицам Краснодара. За анонсами можно следить в телеграм-канале.

Выставка будет работать до 31 августа по будням с 7:30 до 21:00, по выходным —   с 9:00 до 21:00 по улице Октябрьской, 91. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, 13 августа в Краснодаре состоится показ фильма про уборщика общественных туалетов в Токио «Идеальные дни». 

Афиша Выставки Город Искусство Краснодар отдых Развлечения События Современное искусство

Новости

Жители Махачкалы второй раз вышли на протест из-за проблем с электричеством. В Дагестане без света остались более 80 тыс. человек
В Краснодарском крае к 2027 году построят аэропорт за 290 млн рублей
В Ростовской области появилась карта с бесплатными точками Wi-Fi для таксистов
«Едкий дым окутывает дома». Жители Адыгеи пожаловались на производителей древесного угля
Операторы связи предложили заблокировать звонки через WhatsApp и Telegram. Люди уже жалуются на проблемы со связью
В Краснодаре открылась выставка, посвященная городской среде, ее парадоксам и визуальному фольклору

Лента новостей

В Краснодаре двое суток не было мобильного интернета
Вчера, 11:22
В Краснодаре двое суток не было мобильного интернета
С какими проблема столкнулись жители?
Кладбище барж, лотосы, мосты
8 августа, 16:45
Кладбище барж, лотосы, мосты
5 лучших маршрутов для сап-прогулок в Краснодаре
«Корзина доброты»
Сегодня, 13:53
«Корзина доброты»
В Краснодаре и Ростове-на-Дону собрали 7900 кг продуктов для нуждающихся

Реклама на сайте