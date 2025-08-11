В Краснодаре открылась выставка, посвященная городской среде, ее парадоксам и визуальному фольклору
В краснодарской кофейне Booker Coffee проходит выставка «Я здесь живу» (0+)
5 августа кофейня Booker Coffee анонсировала открытие выставки «Я здесь живу» художницы Марии Сапожниковой.
Экспозиция представлена серией скетчей о Краснодаре — скетчи нарисованы на основе онлайн-карты города.
Одна из главных тем выставки — Краснодар и чувства художницы к нему. В работах Мария показывает, как она переживает и проживает парадоксальные сочетания городской среды, которые порой удивляют жителей кубанской столицы.
«Человек без имени и цвета»:
Оформление экспозиции, созданное художницей совместно с куратором Марго Чиндяскиной, продолжает тему выставки и основывается на визуальном фольклоре Краснодара.
Мария Сапожникова рассказала Юга.ру, что в дальнейшем, помимо выставки, планируется небольшая публичная программа — дрейф-прогулка по улицам Краснодара. За анонсами можно следить в телеграм-канале.
Выставка будет работать до 31 августа по будням с 7:30 до 21:00, по выходным — с 9:00 до 21:00 по улице Октябрьской, 91. Вход свободный.
