Из-за атаки БПЛА в Крыму задерживаются 11 поездов. Пассажиров эвакуируют из вагонов
Крымская железная дорога приостановила движение 11 пассажирских поездов из-за атаки беспилотников
4 июня пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что из-за авиационной опасности (угрозы атаки беспилотников) в Крыму приостановили движение пассажирских составов. В целях безопасности пассажиров поездов, которые оказались на заблокированных перегонах, эвакуировали из вагонов.
По данным перевозчика, из-за ЧП сдвинулось расписание движения 11 составов «Таврия». Время задержки составляет от 2 до 5 часов.
Беспилотники атаковали Крым:
Какие поезда задерживаются?
В Крым:
- № 025 Минеральные Воды — Симферополь (задержка 4 часа);
- № 463 Москва — Феодосия (задержка 4 часа);
- № 316 Адлер — Симферополь (задержка 3 часа);
- № 092 Москва — Севастополь (задержка 3 часа);
- № 028 Москва — Симферополь (задержка 2 часа);
- № 179 Санкт-Петербург — Евпатория (задержка 2 часа).
Из Крыма:
- № 098 Симферополь — Москва (задержка 5 часов);
- № 078 Симферополь — Санкт-Петербург (задержка 4,5 часа);
- № 076 Симферополь — Омск (задержка 4,5 часа);
- № 092 Симферополь — Москва (задержка 4 часа);
- № 174 Евпатория — Москва (задержка 3 часа).
В компании «Гранд Сервис Экспресс» предупредили, что время прибытия поездов может измениться. Пассажиров просят следить за объявлениями начальников поездов и обращаться за помощью к проводникам.
Как писали Юга.ру, 2 июня беспилотники вновь атаковали Кубань. Обломки дрона рухнули на многоэтажку в Славянске-на-Кубани, загорелся Ильский НПЗ.
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