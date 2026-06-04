Из-за атаки БПЛА в Крыму задерживаются 11 поездов. Пассажиров эвакуируют из вагонов

Крымская железная дорога приостановила движение 11 пассажирских поездов из-за атаки беспилотников

4 июня пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что из-за авиационной опасности (угрозы атаки беспилотников) в Крыму приостановили движение пассажирских составов. В целях безопасности пассажиров поездов, которые оказались на заблокированных перегонах, эвакуировали из вагонов.



По данным перевозчика, из-за ЧП сдвинулось расписание движения 11 составов «Таврия». Время задержки составляет от 2 до 5 часов.

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Какие поезда задерживаются?



В Крым: № 025 Минеральные Воды — Симферополь (задержка 4 часа);

№ 463 Москва — Феодосия (задержка 4 часа);

№ 316 Адлер — Симферополь (задержка 3 часа);

№ 092 Москва — Севастополь (задержка 3 часа);

№ 028 Москва — Симферополь (задержка 2 часа);

№ 179 Санкт-Петербург — Евпатория (задержка 2 часа). Из Крыма: № 098 Симферополь — Москва (задержка 5 часов);

№ 078 Симферополь — Санкт-Петербург (задержка 4,5 часа);

№ 076 Симферополь — Омск (задержка 4,5 часа);

№ 092 Симферополь — Москва (задержка 4 часа);

№ 174 Евпатория — Москва (задержка 3 часа). В компании «Гранд Сервис Экспресс» предупредили, что время прибытия поездов может измениться. Пассажиров просят следить за объявлениями начальников поездов и обращаться за помощью к проводникам.