Громче, чем положено. Суд обязал «Кубанские масла» приглушить шум от элеватора

В ходе проверки эксперты зафиксировали: на границе санитарно-защитной зоны уровень шума составляет 59,5 децибела (с погрешностью ±1,3). При этом допустимый норматив — 55 дБА.

4 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарскогого края сообщила , что Тбилисский районный суд обязал ООО «Кубанские масла» принять меры для снижения уровня шума в санитарно-защитной зоне. Иск подали местные жители, которые годами слушали гул от оборудования элеватора.

Представители компании пытались оспорить результаты замеров. Они заявили, что на показатели могли повлиять посторонние шумы — например, от машин, которые проезжают по дороге рядом с предприятием. Однако суд отклонил этот довод.

Суд напомнил, что любое оборудование — машины, механизмы, установки — не должно оказывать вредного воздействия на человека. Речь идет не только о шуме, но и о вибрации, излучении и других физических факторах. В данном случае превышение уровня звука мешает жителям отдыхать, спать и вести нормальный быт, а также создает угрозу их здоровью.