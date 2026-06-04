Громче, чем положено. Суд обязал «Кубанские масла» приглушить шум от элеватора

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Суд встал на сторону жителей и заставил предприятие снизить уровень звука

4 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарскогого края сообщила, что Тбилисский районный суд обязал ООО «Кубанские масла» принять меры для снижения уровня шума в санитарно-защитной зоне. Иск подали местные жители, которые годами слушали гул от оборудования элеватора.

В ходе проверки эксперты зафиксировали: на границе санитарно-защитной зоны уровень шума составляет 59,5 децибела (с погрешностью ±1,3). При этом допустимый норматив — 55 дБА.

Краснодарцы жалуются на громкую музыку, раздающуюся из «Кроп Арена»:

Представители компании пытались оспорить результаты замеров. Они заявили, что на показатели могли повлиять посторонние шумы — например, от машин, которые проезжают по дороге рядом с предприятием. Однако суд отклонил этот довод.

Суд напомнил, что любое оборудование — машины, механизмы, установки — не должно оказывать вредного воздействия на человека. Речь идет не только о шуме, но и о вибрации, излучении и других физических факторах. В данном случае превышение уровня звука мешает жителям отдыхать, спать и вести нормальный быт, а также создает угрозу их здоровью.

Как писали Юга.ру, в августе 2025 года жители краснодарского Арбата жаловались на шумные концерты под окнами домов.

Правосудие Суд Тбилисский район

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Громче, чем положено. Суд обязал «Кубанские масла» приглушить шум от элеватора

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