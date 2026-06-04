Из нелегального зоопарка Дагестана изъяли более 40 редких животных — они жили в тесных вольерах и голодали
Из зоопарка в селе Рукель в Дагестане вывезли медведей, львов, питонов и других животных, которые содержались в тяжелых условиях
3 июня телеканал «ТВ Центр» сообщил, что из нелегального частного приюта-зоопарка в селе Рукель в Дагестане вывезли всех животных. Ранее оттуда изъяли 44 особи — медведей, львов, питонов и других животных, которые содержались в тяжелых условиях.
Напомним, в зоопарке жили более 40 редких животных. Они содержались в тесных и грязных вольерах, подвергались жестокому обращению, а должного ветеринарного ухода не получали. Многие питомцы выглядели истощенными и страдали кожными и другими заболеваниями.
История со зверинцем началась еще в 2024 году. В октябре Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура сообщила, что после жалоб туристов и зоозащитников в приюте провели проверку. Специалисты установили, что владелец организации содержал и использовал животных в культурно-зрелищных целях без лицензии. Помимо этого, в приюте жили два африканских льва, которых запрещено содержать в таких условиях.
«Условия содержания — тесные маленькие клетки, отсутствие нормального питания. Животные утопают в своих экскрементах. Неравнодушные граждане приехали, увидели все эти условия, после чего мы подключились», — рассказала «ТВ Центру» представительница зоозащитной организации Джамиля Джахпараева.
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Тогда прокуратура возбудила в отношении владельца три административных дела: о несоблюдении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию (ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ), об осуществлении деятельности без лицензии (ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ), а также об использовании земельного участка не по целевому назначению (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ).
В декабре 2024 года прокуратура сообщила, что в зоопарке содержались 44 диких животных: медведи, львы, волки, белоголовые сипы, орлан-белохвост, беркут, питоны, анаконды, удав, макаки резус и яванская макака, сервал, филины и лисы. Специалисты обратились в суд с требованием изъять животных и вернуть их в естественную среду обитания.
В апреле 2025 года Дербентский районный суд удовлетворил иск. Животных постановили безвозмездно изъять и передать государству.
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В октябре 2025 года природоохранные прокуроры изъяли первую группу животных — волка, белоголовых сипов, орлана-белохвоста, беркута, анаконду, удава, питона, макаку и филинов. Их перевезли в Ленинградский зоопарк. Также двух бурых медведей отправили в «Дом тигра» — хоспис для крупных хищников, расположенный в Выборгском районе Ленинградской области.
Весной 2026 года пять львов отправили в зооцентр по спасению животных в Волгоград. Туда же позднее перевезли трех медведей — для хищников построили новые вольеры.
«Они сначала будут находиться на карантине, пройдут ветеринарный контроль, а затем их выпустят в большой вольер. Там есть и игрушки, и качели, и много-много всего», — рассказал «ТВ Центру» представитель зооцентра Татиш Шермамадов.
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года в приюте Ростовской области обнаружили 200 трупов животных. На владелицу владелицу завели уголовное дело.