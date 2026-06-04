Из нелегального зоопарка Дагестана изъяли более 40 редких животных — они жили в тесных вольерах и голодали

Из зоопарка в селе Рукель в Дагестане вывезли медведей, львов, питонов и других животных, которые содержались в тяжелых условиях

3 июня телеканал «ТВ Центр» сообщил, что из нелегального частного приюта-зоопарка в селе Рукель в Дагестане вывезли всех животных. Ранее оттуда изъяли 44 особи — медведей, львов, питонов и других животных, которые содержались в тяжелых условиях.

Напомним, в зоопарке жили более 40 редких животных. Они содержались в тесных и грязных вольерах, подвергались жестокому обращению, а должного ветеринарного ухода не получали. Многие питомцы выглядели истощенными и страдали кожными и другими заболеваниями.

История со зверинцем началась еще в 2024 году. В октябре Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура сообщила, что после жалоб туристов и зоозащитников в приюте провели проверку. Специалисты установили, что владелец организации содержал и использовал животных в культурно-зрелищных целях без лицензии. Помимо этого, в приюте жили два африканских льва, которых запрещено содержать в таких условиях.

«Условия содержания — тесные маленькие клетки, отсутствие нормального питания. Животные утопают в своих экскрементах. Неравнодушные граждане приехали, увидели все эти условия, после чего мы подключились», — рассказала «ТВ Центру» представительница зоозащитной организации Джамиля Джахпараева.