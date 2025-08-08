В Краснодаре мобильного интернета нет больше шести часов. Регион на первом месте по отключениям в РФ

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Жители Краснодара вновь пожаловались на массовые отключения мобильного интернета

8 августа примерно с 11:00 краснодарцы стали сообщать об отсутствии мобильного интернета. Он пропал у всех крупных провайдеров.

Редакторка Юга.ру Мария Журавлева рассказала, что почти на целый день осталась без мобильной связи. Она не смогла оплатить заказ в кофейне и вызвать такси. На момент публикации интернет у нее не появился.

Также собеседники Юга.ру поделились, что из-за отсутствия мобильного интернета не смогли вызвать такси, расплатиться в магазинах и аптеках, а во многих заведениях Wi-Fi по каким-то причинам тоже не работал. 

По данным «Сбой.рф», 8 августа Краснодарский край занял первое место в рейтинге регионов с наибольшим количеством жалоб на отсутствие интернета за последние 3 часа (1157 у разных операторов связи).

Отметим, что ранее в сети появилась информация о том, что с 1 августа в Краснодарском крае будут отключать мобильный интернет по графику. Оперштаб назвал это фейком.

Напомним, что 8 августа в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Временно закрывали аэропорты Геленджика и Сочи. В Крымском районе, Анапе и Сириусе звучали сирены. Также в Сочи туристов эвакуировали с пляжей, отели разместили людей в укрытиях, а Абхазия закрыла границу с Россией.

Как писали Юга.ру, в июле по всей России отключали мобильный интернет 2099 раз. В начале августа власти РФ пообещали оставлять жителям доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам в периоды блокировки связи, а также сократить сбои.

