Туристов эвакуировали с пляжей, отели размещают людей в укрытиях, закрыта граница с Абхазией. Что происходит в Сочи из-за атаки беспилотников
Сочи 8 августа атакуют беспилотники
Предыстория. 8 августа в Сочи и Сириусе включили сирены из-за атаки беспилотников. Аэропорт временно не работает.
8 августа в 14:20 оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что из-за атаки беспилотников людей эвакуируют с пляжей курорта. Отели размещают людей в укрытиях.
«Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — написал мэр Сочи Андрей Прошунин.
В 14:18 стало известно, что Абхазия закрыла границу с Россией из-за угрозы атаки дронов. Ограничения приняли для защиты населения и распространяются как на пешеходный, так и транспортный переходы.
Абхазская служба госбезопасности заявила, что все боевые расчеты системы противовоздушной обороны, расположенные на приграничных территориях, перевели в режим готовности.
В 14:31 атаке беспилотников подвергся Сириус. Людей просят пройти в укрытия.
На момент написания новости атака БПЛА на Краснодарский край длится почти два часа.
Как писали Юга.ру, в ночь на 6 августа в Ростовской области почти 200 человек остались без света из-за атаки беспилотников.
