В Сочи и Сириусе включили сирены из-за атаки беспилотников. Аэропорт временно не работает

Краснодарский край

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Сочи и Сириусе днем 8 августа сработала система ПВО

8 августа в 12:53 мэр Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил, что на курорте объявили угрозу атаки БПЛА. Жителей просят сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

В некоторых районах Сочи звучат сирены.

Аэропорт Сочи сообщил, что ввел ограничения на полеты. По данным сервиса Flightradar24, как минимум семь рейсов задерживаются и не могут зайти на посадку. Некоторые самолеты вынуждены кружить в отдалении от авиагавани.

Как писали Юга.ру, в аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. 

