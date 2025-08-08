В Сочи и Сириусе включили сирены из-за атаки беспилотников. Аэропорт временно не работает

8 августа в 12:53 мэр Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил , что на курорте объявили угрозу атаки БПЛА. Жителей просят сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

Аэропорт Сочи сообщил, что ввел ограничения на полеты. По данным сервиса Flightradar24, как минимум семь рейсов задерживаются и не могут зайти на посадку. Некоторые самолеты вынуждены кружить в отдалении от авиагавани.