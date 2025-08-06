В Краснодарском крае треть родителей ограничивают детей в использовании смартфонов — опрос
Аналитики выяснили, насколько строго кубанские родители контролируют поведение детей в интернете
МТС и Авито провели совместное исследование цифрового воспитания детей. Согласно опросу, большинство (64%) родителей на Кубани начинают обучать детей основам безопасного поведения в сети, как только у ребенка появляется первый смартфон. 28% опрошенных занимаются профилактикой заранее — еще до покупки гаджета, всего 5% приступают к урокам после первого негативного опыта, например, обмана в сети.
Кубанские родители ответственно контролируют время, которое ребенок проводит в сети, — почти треть опрошенных ограничивают и период использования смартфона, и контент. Четверть респондентов доверяют детям и просят их самостоятельно регулировать свое время. Только 6% родителей не устанавливают цифровых границ.
В среднем дети проводят на онлайн-платформах около трех часов в день. Больше всего времени они уделяют:
- видеохостингам (45%),
- сервисам коротких видео (28%),
- игровым площадкам и онлайн-играм (24%),
- мессенджерам (25%),
- социальным сетям (22%),
- онлайн-кинотеатрам (12%),
- платформам для онлайн-шопинга, таким как маркетплейсы и классифайды (11%),
- музыкальным стримингам (3%).
Обычно родители готовы разрешить активно пользоваться цифровыми платформами детям с 10 лет. При этом чем старше сами родители, тем выше возраст допуска: родители 25-34-х лет назвали приемлемым возрастом 9 лет, тогда как для группа 55-64 лет — 12 лет.
Школа, до свидания:
Среди правил безопасности в интернете детей чаще всего учат этим семи:
- не сообщать личные данные: серию и номер паспорта, информацио о банковских картах, пароли, номер мобильного телефона (76%);
- не переходить по подозрительным ссылкам (69%);
- не передавать доступ к аккаунту (66%);
- при совершении онлайн-сделок не соглашаться переходить в другой мессенджер (59%);
- не переводить предоплату и деньги напрямую на карту продавца (54%);
- покупать товары или заказывать услуги только на проверенных площадках (24%);
- создавать надежные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию (35%).