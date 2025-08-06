В Краснодарском крае треть родителей ограничивают детей в использовании смартфонов — опрос

Краснодарский край

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  • © Фото pvproductions, ru.freepik.com
    © Фото pvproductions, ru.freepik.com

Аналитики выяснили, насколько строго кубанские родители контролируют поведение детей в интернете

МТС и Авито провели совместное исследование цифрового воспитания детей. Согласно опросу, большинство (64%) родителей на Кубани начинают обучать детей основам безопасного поведения в сети, как только у ребенка появляется первый смартфон. 28% опрошенных занимаются профилактикой заранее — еще до покупки гаджета, всего 5% приступают к урокам после первого негативного опыта, например, обмана в сети.

Кубанские родители ответственно контролируют время, которое ребенок проводит в сети, — почти треть опрошенных ограничивают и период использования смартфона, и контент. Четверть респондентов доверяют детям и просят их самостоятельно регулировать свое время. Только 6% родителей не устанавливают цифровых границ.

Мессенджер Max:

В среднем дети проводят на онлайн-платформах около трех часов в день. Больше всего времени они уделяют:

  • видеохостингам (45%),
  • сервисам коротких видео (28%),
  • игровым площадкам и онлайн-играм (24%),
  • мессенджерам (25%),
  • социальным сетям (22%),
  • онлайн-кинотеатрам (12%),
  • платформам для онлайн-шопинга, таким как маркетплейсы и классифайды (11%),
  • музыкальным стримингам (3%).

Обычно родители готовы разрешить активно пользоваться цифровыми платформами детям с 10 лет. При этом чем старше сами родители, тем выше возраст допуска: родители 25-34-х лет назвали приемлемым возрастом 9 лет, тогда как для группа 55-64 лет — 12 лет.

Школа, до свидания:

Среди правил безопасности в интернете детей чаще всего учат этим семи:

  • не сообщать личные данные: серию и номер паспорта, информацио о банковских картах, пароли, номер мобильного телефона (76%);
  • не переходить по подозрительным ссылкам (69%);
  • не передавать доступ к аккаунту (66%);
  • при совершении онлайн-сделок не соглашаться переходить в другой мессенджер (59%);
  • не переводить предоплату и деньги напрямую на карту продавца (54%);
  • покупать товары или заказывать услуги только на проверенных площадках (24%);
  • создавать надежные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию (35%).

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