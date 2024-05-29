В 2023 году телеканал СТС запустил спортивное шоу «Суперниндзя». Его участники соревновались на полосе препятствий, чтобы выиграть денежный приз. В кастинге могли принять участие только взрослые. Полюбившие телешоу дети захотели побыстрее дорасти до нужного возраста, но организаторы вскоре запустили и детскую версию. В первом сезоне «Суперниндзя. Дети» оказались и юные участники из Краснодарского края. У них Юга.ру узнали, тернист ли путь, ведущий в телевизор. Бытует мнение, что перед телевизором собираются, как мотыльки на свет, те, кто в спортзал — ни ногой, зарядку по утрам — ни рукой, а бег у них случается лишь во время рекламной паузы и то — на кухню и обратно. «Стереотипы все это», — уверенно заявляют участники телепроекта «Суперниндзя. Дети». — Я занимаюсь спортом не только чтобы поддержать фигуру или похвастаться, — заявила юная спортсменка Алисия, которая сначала смотрела, а потом и прошла кастинг на проекте. — Это настоящее достижение для себя, увлечение. Я очень люблю спорт. Без него я даже не знаю, что будет. Часто я встаю, умываюсь и буквально сразу еду на занятие по общей физической подготовке, которое длится три часа. Потом либо свободное время, либо вторая тренировка — скалолазание.

Алисия Проказина © Фото пресс-службы телеканала СТС

Но обо всем по порядку. Знакомьтесь: Алисия Проказина (10 лет) и Михаил Букин (13 лет) из Краснодара и Даниил Морозов (10 лет) из Сочи — объединил их телевизор. Не зная друг о друге, они регулярно собирались у экранов, сопереживали участникам «Суперниндзя» и мечтали, как каждый признался, однажды и самим преодолеть ту самую полосу препятствий длиной 86 метров. За ее прохождение тройке победителей сулят 6 млн рублей. Но дело совсем не в деньгах: юными участниками овладел спортивный азарт. Захотелось проверить себя, выдержать то, что не каждому взрослому под силу. Было одно очевидное «но»: по правилам проекта участвовать могли только взрослые, а наши герои — от 9 до 13 лет. Близкие утешали, что нужно подождать, есть время подготовиться. Но мечта сбылась раньше. — Смотрим «Суперниндзя» с первого выпуска, — призналась мама Михаила Букина. — Как только начинается — все: нас нет. Идет серия 2,5 часа, и мы полностью в ней. Сын мне говорит: «Мама, я тоже хочу участвовать». Ну а такой передачи для детей просто нет. Я, естественно, как мама сказала, «Миша, ну хочешь — будешь». А однажды на экране вдруг побежала строка с объявлением о наборе в детскую версию проекта. Как сейчас вижу: Миша проходит мимо, останавливается, читает, а дальше мы в деле. Буквально на следующий же день заполнили анкету, сняли видеоролик и подали заявку. И закрутилось: организаторы пригласили на кастинг.

Михаил Букин © Фото пресс-службы телеканала СТС

— Мама была на работе, поэтому на кастинг в Краснодар отправились с папой, — рассказала Алисия. — Кастинг — это не только беседа с организаторами. Нас собрали в большом зале, видимо, это батутный центр. Нужно было пройти настоящую трассу. Мне всегда хотелось попробовать «противоход», и вот эти все штучки, которые есть на трассе у взрослых. Дистанцию на кастинге мне пришлось бежать третьей, поэтому размышлять было некогда. Но наблюдала за участницами до меня. Первые движения я делала на «отлично», потом подустала и начала суетиться, но кольца преодолела. В общем, по времени уложилась и выводы сделала. На интервью будущих участников ждал ряд вопросов. Конечно, организаторы интересовались спортивным опытом ребят. Им было что рассказать: Алисия давно и упорно занимается скалолазанием, Михаил — стритлифтингом, Даниил — воркаутом. Набор небанальный. Родители будущих участников тоже не подкачали — все регулярно бегают. — А вы знаете, дети меняют нашу жизнь, — добавила мама Михаила. — Благодаря сыну у нас дома образовался маленький спортзал: штанги, брусья, куча различных гантелей. Я мама, мне 44 года, и я под руководством моего сына беру штангу весом 23 кг. Я сама этого не сделала бы никогда в жизни.

В семье Морозовых ситуация от мотивации перешла к регулярным тренировкам. Даниил теперь выступает в роли тренера. — Мы часто занимаемся вместе с папой, ходим на площадку, где можно пройтись по колышкам, есть подвесные шары. Прыгаем в длину, зависаем на перекладинах на время. Я обычно выигрываю. Кстати, у папы в планах тоже принять участие в передаче — его уже пригласили на кастинг. Я, как опытный участник, — добавил Даниил, — его теперь тренирую. А вот если кто-то из нас выиграет, решили открыть в Сочи что-то вроде «Ниндзя-зала». Пока такого здесь нет.

Даниил Морозов © Фото пресс-службы телеканала СТС

Когда участие в проекте подтвердилось, ребята сразу перешли к подготовке. Например, для прохождения трассы оказались полезны навыки скалолазания. — У всех есть свои наработанные навыки, которые в чем-то помогают, а где-то и мешают, — объяснил Михаил. — В моем случае хорошо, что есть сила, но хотелось бы добавить ловкости рук, как у скалолазов. Им и держаться проще. Вот теперь думаю еще и скалолазанием заняться. Но это теперь. А готовясь к трассе, мы взяли несколько тренировок по паркуру. Признаюсь, они мне очень помогли. В день «икс» в Минеральные Воды — а именно там снимали выпуск — приехали 108 атлетов из 49 городов. Все с горящими глазами и любовью к спорту в сердце. Мы уточнили у родителей, сколько пришлось потратить, чтобы оказаться с юными участниками в проекте. Самолеты-перелеты-гостиницы, — сплошные расходы? Выяснилось, что расходы телеканал взял на себя. Например, Алисию приглашение в проект застало в Москве, где она оказалась из-за Всероссийских соревнований по скалолазанию. Телеканал оплатил билет в Минеральные Воды и проживание в гостинице. — Алисии пришлось прервать ее выступление и ради проекта улететь на съемки, — добавила мама Алисии. — Летела она сама из Москвы. А мы встретили ее в Минводах. Незапланированный отпуск у нашей семьи получился: хорошо, что на работе вошли в положение — отпустили дочь поддержать. В гостинице я жила с Алисией в оплаченном СТС номере, а муж со старшей дочкой сняли еще один. В общем-то, получилось, что для участия в проекте мы потратились лишь на новую спортивную форму для Алисии. Даниил признался, что они с родителями уже бывали на съемочной площадке проекта, но в качестве зрителей. Теперь предстояло участие — и это совсем другое дело. — Для общей картины, — включился в разговор папа Михаила, — уточню, что все было устроено как настоящий чемпионат, Олимпийские игры, абсолютно то же самое. Отличие одно: здесь еще были ведущие, которые общались с участниками. Ведущими детской версии проекта стали видеоблогер Дмитрий Масленников и регбист Василий Артемьев. Их задача — подогревая накал страстей, комментировать каждое действие участников во время прохождения трассы. А вот за «подбодрить», «утешить» и «поддержать» в детской версии отвечала актриса Равшана Куркова.



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