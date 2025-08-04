По всей России в июле отключали мобильный интернет 2099 раз. В июне — 662, в мае — всего 69

Вся Россия

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  • © фото teksomolika, сайт freepik.com
    © фото teksomolika, сайт freepik.com

В России в июле 2025 года зафиксировано 2099 случаев интернет-шатдауна. Это более чем в три раза больше, чем в июне

По данным проекта «На связи», в России в июле 2025 года произошло 2099 случаев интернет-шатдауна. Сервис называет статистику рекордной. 

В основном отмечаются частичные отключения мобильного интернета, но, по сообщению проекта, в некоторых местах связь отключали полностью. Например, в населенных пунктах Красноярского края мобильного интернета не было на протяжении пяти дней. 

Ограничения мобильного интернета вводятся в целях безопасности — при угрозе атак беспилотников. При этом, по данным проекта, шатдауны происходили и в тех регионах, где ни разу не вводился режим угрозы. 

Нет сети:

По подсчетам фонда «Общество защиты интернета», минимальная сумма потерь от интернет-шатдаунов в июле оценивается в 25,9 млрд рублей. 

1 августа издание «Известия» сообщило, что в России на фоне ограничений мобильного интернета вырос спрос на WiFi-роутеры. Так, например, в июне и июле 2025 года продажи роутеров на Wildberries выросли на 112% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. 

Также издание отмечает число увеличений обращений граждан на подключение домашнего интернета на 12-15%.

Напомним, в мае и июне в стране был зафиксирован 731 случай интернет-шатдауна (69 в мае и 662 в июне). Ранее проект «На связи» сообщал, что случаев 724, но позднее пересчитал. 

Тогда в число регионов с наибольшим количеством отключений вошла Ростовская область — там за два месяца не было интернета на протяжении 20 дней. В Краснодарском крае отмечались перебои в течение 10 дней, в Ставропольском — в течение 5 дней.

Также Юга.ру сообщали, что по данным фонда «Общество защиты интернета», экономические потери от отключений мобильного интернета в мае и июне в Краснодарском крае могут составлять 5,8 млрд рублей. 

Как писали Юга.ру, в России сократят массовые отключения мобильного интернета. Минцифры и операторы связи пытаются найти решение.

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