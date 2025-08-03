В Сочи после ночной атаки беспилотников загорелась нефтебаза
В ночь на 3 августа беспилотники атаковали Сочи, вследствие чего в городе произошло два крупных пожара
Минувшей ночью в Сочи и Сириусе была объявлена угроза атаки БПЛА, а около 2:30 начала работу система ПВО.
Около 3:30 загорелась нефтебаза в Адлере.
В 4:26 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на месте возгорания «работают 127 человек и 35 единиц техники».
Тем временем стало известно еще об одном пожаре, предположительно, тоже вызванном падением БПЛА ‒ в гаражном кооперативе на улице Авиационной (том же самом, где 24 июля произошел аналогичный инцидент).
По утверждениям мэра Сочи Андрея Прошунина, «в этот раз обошлось без жертв. Ситуация полностью контролируемая. Вся городская инфраструктура работает штатно».
Пожар в гаражном кооперативе потушен полностью, на нефтебазе ‒ локализован; пожарные расчеты заканчивают тушить последние очаги горения.
ДОПОЛНЕНО: госпитализирована женщина, которая получила осколочные ранения в результате происшествия в гаражном кооперативе.
В аэропорту Сочи ограничения на полеты были сняты около 8:30, тем не менее, по данным онлайн-табло аэропорта, на момент выхода этой публикации задерживалось 33 рейса ‒ 13 на вылет, 20 на прилет.
Мэр Сочи напомнил о правилах безопасности во время атаки БПЛА. Ключевые правила ‒ держаться подальше от окон и стен многоквартирных домов, стараться найти укрытие в подвале или цокольном этаже, не публиковать в соцсетях видео с работой ПВО и пожарами, вызванными беспилотниками.
Напомним, что из-за атак беспилотников задерживались поезда 29-го и 31 июля, 25 июля дроны атаковали Тимашевский, Темрюкский районы и Адыгею, а 24 июля ‒ Сочи и Сириус.
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