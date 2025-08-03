В Сочи после ночной атаки беспилотников загорелась нефтебаза

В ночь на 3 августа беспилотники атаковали Сочи, вследствие чего в городе произошло два крупных пожара

Минувшей ночью в Сочи и Сириусе была объявлена угроза атаки БПЛА, а около 2:30 начала работу система ПВО.

Тем временем стало известно еще об одном пожаре, предположительно, тоже вызванном падением БПЛА ‒ в гаражном кооперативе на улице Авиационной ( том же самом , где 24 июля произошел аналогичный инцидент).

В 4:26 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил , что на месте возгорания «работают 127 человек и 35 единиц техники».

По утверждениям мэра Сочи Андрея Прошунина, «в этот раз обошлось без жертв. Ситуация полностью контролируемая. Вся городская инфраструктура работает штатно».

В аэропорту Сочи ограничения на полеты были сняты около 8:30, тем не менее, по данным онлайн-табло аэропорта, на момент выхода этой публикации задерживалось 33 рейса ‒ 13 на вылет, 20 на прилет.

Мэр Сочи напомнил о правилах безопасности во время атаки БПЛА. Ключевые правила ‒ держаться подальше от окон и стен многоквартирных домов, стараться найти укрытие в подвале или цокольном этаже, не публиковать в соцсетях видео с работой ПВО и пожарами, вызванными беспилотниками.