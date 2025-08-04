«Грязные и голодные, помощи пока нет». Жители Туапсинского района остались без воды и света после затоплений

Глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал в своем телеграм-канале, что в муниципалитете продолжается ликвидация последствий ЧС. Он заявил, что в селе Лермонтово организовали альтернативный путь для тех, кто живет за рекой.



Также работает комиссия, которая обходит пострадавшие дома, фиксирует разрушения и оценивает ущерб. По словам Бойко, подтопления коснулись как придомовых территорий, так и социальных объектов.



В комментариях под постом главы Туапсинского района жители пожаловались на отсутствие воды, света, помощи и той самой альтернативной дороги в Лермонтово:



«Почему нет никого? Забыли нас, вода стоит в Новомихайловке, ни воды ни света».



«Никто ни к чему не приступил, ни к какой ликвидации. Сидим дома с детьми, на улице вода не спадает. Воды нет, никто не привозит».



«Поселок Новомихайловский. Воды нет. Газовая труба порвана. Грязные и голодные, помощи пока нет».



«Интересно, это что за объездной путь организовали? По горе, где не разъехаться? Так это люди сами едут, никто ничего не организовывал. А мы отрезаны от мира, еще и воду привозят в центральную часть села».



«Жители села Лермонтово приглашают вас лично проехать по альтернативному пути, о котором вам докладывают. А потом мы вместе пойдем с вами пешком до ближайшего магазина за водой как люди, у которых нет автомобиля».



«У нас в Лермонтово ни одного спасателя, ни одного чиновника, ни одного представителя водоканала и никакой информации».