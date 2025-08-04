«Грязные и голодные, помощи пока нет». Жители Туапсинского района остались без воды и света после затоплений
В Краснодарском крае выпало две месячные нормы осадков. В Туапсинском районе затопило десятки домов
Предыстория: 3 августа в Туапсинском районе Кубани разыгралась непогода. Стихия снесла железный мост, соединяющий село Лермонтово с микрорайоном Лазурная Поляна. Без переправы остались около 300 человек.
Также в поселке Агой смерч разрушил пляж и поднял в воздух катамаран, а в селе Дефановка автобус упал в реку. Спасли 25 человек, никто не пострадал. Помимо этого, массовые затопления произошли в поселке Новомихайловском.
3 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за последние сутки в Краснодарском крае выпало две месячные нормы осадков:
«Библейский потоп: Кубань — выпало две месячные нормы осадков. Аномально много ливней прошло, особенно на Черноморском побережье: Кичмай — 171 мм, Солохаул — 129 мм, Лазаревское — 51 мм, Красная Поляна — 47 мм, Сочи и Псебай — 43 мм».
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в Туапсинском районе из-за обильных осадков поднялась вода в реке Дефань. Это привело к затоплению 70 придомовых территорий и 34 домов в поселках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский.
Под горячим ключом 3 августа обвалился мост:
Глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал в своем телеграм-канале, что в муниципалитете продолжается ликвидация последствий ЧС. Он заявил, что в селе Лермонтово организовали альтернативный путь для тех, кто живет за рекой.
Также работает комиссия, которая обходит пострадавшие дома, фиксирует разрушения и оценивает ущерб. По словам Бойко, подтопления коснулись как придомовых территорий, так и социальных объектов.
В комментариях под постом главы Туапсинского района жители пожаловались на отсутствие воды, света, помощи и той самой альтернативной дороги в Лермонтово:
«Почему нет никого? Забыли нас, вода стоит в Новомихайловке, ни воды ни света».
«Никто ни к чему не приступил, ни к какой ликвидации. Сидим дома с детьми, на улице вода не спадает. Воды нет, никто не привозит».
«Поселок Новомихайловский. Воды нет. Газовая труба порвана. Грязные и голодные, помощи пока нет».
«Интересно, это что за объездной путь организовали? По горе, где не разъехаться? Так это люди сами едут, никто ничего не организовывал. А мы отрезаны от мира, еще и воду привозят в центральную часть села».
«Жители села Лермонтово приглашают вас лично проехать по альтернативному пути, о котором вам докладывают. А потом мы вместе пойдем с вами пешком до ближайшего магазина за водой как люди, у которых нет автомобиля».
«У нас в Лермонтово ни одного спасателя, ни одного чиновника, ни одного представителя водоканала и никакой информации».
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 4 августа действует штормовое предупреждение изз-за непогоды. В регионе ожидаются опасные ливни и подтопления.