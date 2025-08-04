Штормовое предупреждение по Краснодарскому краю продлили до середины дня 4 августа

Штормовое предупреждение о ливнях, шквале и опасном подъеме воды продлили на 4 августа и Краснодарское краевое ГУ МЧС, и ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», в зоне ответственности которого находятся Сочи и Сириус.

Согласно сводке этих служб, вплоть до середины дня понедельника в юго-западных районах региона (Горячий Ключ, а также Черноморское побережье от Анапы до границы с Абхазией) гражданам надо быть готовыми к сильным дождям и подъему уровня воды до опасных отметок.

Вот важнейшие рекомендации МЧС гражданам:

• соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи;

• перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах;

• если есть время — закройте окна и двери первого этажа досками (щитами);

• выпустите домашний скот;

• для самоэвакуации используйте лодки, катера, плоты из бревен и других подручных материалов. Не следует передвигаться в автомобиле, на мотоцикле, бушующий поток воды способен их опрокинуть;

• оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи;

• после спада воды остерегайтесь порванных и провисших электрических проводов;

• категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.