Штормовое предупреждение по Краснодарскому краю продлили до середины дня 4 августа

Краснодарский край

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  • © Фото Владислава Щеколдина, Юга.ру
    © Фото Владислава Щеколдина, Юга.ру

В понедельник, 4 августа, на всей территории Краснодарского края возможны опасные ливни, шквал и подтопления

Штормовое предупреждение о ливнях, шквале и опасном подъеме воды продлили на 4 августа и Краснодарское краевое ГУ МЧС, и ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», в зоне ответственности которого находятся Сочи и Сириус.

Согласно сводке этих служб, вплоть до середины дня понедельника в юго-западных районах региона (Горячий Ключ, а также Черноморское побережье от Анапы до границы с Абхазией) гражданам надо быть готовыми к сильным дождям и подъему уровня воды до опасных отметок.

Вот важнейшие рекомендации МЧС гражданам:
• соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи;
• перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах;
• если есть время — закройте окна и двери первого этажа досками (щитами);
• выпустите домашний скот;
• для самоэвакуации используйте лодки, катера, плоты из бревен и других подручных материалов. Не следует передвигаться в автомобиле, на мотоцикле, бушующий поток воды способен их опрокинуть;
• оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи;
• после спада воды остерегайтесь порванных и провисших электрических проводов;
• категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.

Напомним, 3 августа в результате разгула стихии многочисленные ЧП произошли в Туапсинском районе, а в Горячем Ключе пришлось эвакуировать более 130 туристов.

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