В сети сообщают о мазуте в Сочи из-за атаки БПЛА. Это фейк
Ученые опровергли информацию о загрязнении устья реки Мзымта
25 июля Южный научный центр Российской академии наук (ЮНЦ РАН) сообщил, что в соцсетях и мессенджерах распространяется информация, что в устье реки Мзымта в районе Адлера попали нефтепродукты. Это якобы произошло в результате атаки БПЛА.
Научный центр заявил, что распространяемая информация не соответствует действительности.
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«ЮНЦ РАН не проводил исследования и забор воды в районе Адлера и Сочи на предмет содержания нефтепродуктов. Убедительно просим для получения достоверной информации об экологической ситуации на Черноморском побережье Кавказа использовать только официальные ресурсы», — сообщили в академии наук.
Напомним, 24 июля беспилотники атаковали Сочи и Сириус. Обломки БПЛА упали на нефтебазу «Лукойл-Югнефтепродукт» и территорию гаражного кооператива. Погибли две сотрудницы РЖД.
В аэропорту Сочи задержали 89 рейсов.
Как писали Юга.ру, 25 июля в Краснодарском крае обломки сбитых БПЛА повредили поезд и выбили стекла в домах.
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