В сети сообщают о мазуте в Сочи из-за атаки БПЛА. Это фейк

25 июля Южный научный центр Российской академии наук (ЮНЦ РАН) сообщил , что в соцсетях и мессенджерах распространяется информация, что в устье реки Мзымта в районе Адлера попали нефтепродукты. Это якобы произошло в результате атаки БПЛА.

«ЮНЦ РАН не проводил исследования и забор воды в районе Адлера и Сочи на предмет содержания нефтепродуктов. Убедительно просим для получения достоверной информации об экологической ситуации на Черноморском побережье Кавказа использовать только официальные ресурсы», — сообщили в академии наук.

Напомним, 24 июля беспилотники атаковали Сочи и Сириус. Обломки БПЛА упали на нефтебазу «Лукойл-Югнефтепродукт» и территорию гаражного кооператива. Погибли две сотрудницы РЖД.

В аэропорту Сочи задержали 89 рейсов.