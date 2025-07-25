В сети сообщают о мазуте в Сочи из-за атаки БПЛА. Это фейк

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Ученые опровергли информацию о загрязнении устья реки Мзымта

25 июля Южный научный центр Российской академии наук (ЮНЦ РАН) сообщил, что в соцсетях и мессенджерах распространяется информация, что в устье реки Мзымта в районе Адлера попали нефтепродукты. Это якобы произошло в результате атаки БПЛА.

Научный центр заявил, что распространяемая информация не соответствует действительности.

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«ЮНЦ РАН не проводил исследования и забор воды в районе Адлера и Сочи на предмет содержания нефтепродуктов. Убедительно просим для получения достоверной информации об экологической ситуации на Черноморском побережье Кавказа использовать только официальные ресурсы», — сообщили в академии наук.

Напомним, 24 июля беспилотники атаковали Сочи и Сириус. Обломки БПЛА упали на нефтебазу «Лукойл-Югнефтепродукт» и территорию гаражного кооператива. Погибли две сотрудницы РЖД.

В аэропорту Сочи задержали 89 рейсов.

Как писали Юга.ру, 25 июля в Краснодарском крае обломки сбитых БПЛА повредили поезд и выбили стекла в домах.

Водоемы Наука СВО Сочи

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