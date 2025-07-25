В международном аэропорту Сочи задерживаются 80 рейсов на вылет и прилет

На прилет опаздывают 32 рейса. Среди них самолеты из Екатеринбурга, Бахрейна, Уфы, Сургута, Новосибирска, Новокузнецка, Шарджи, Минеральных Вод, Элисты, Барнаула, Сургута, Еревана, Москвы, Челябинска, Казани, Стамбула, Красноярска, Тюмени, Архангельска, Нижневартовска и Сыктывкара.

25 июля аэропорт Сочи сообщил о задержках рейсов. По данным онлайн-табло на 12:00 на вылет задерживаются 48 рейсов в Екатеринбург, Тюмень, Нижневартовск, Челябинск, Москву, Стамбул, Уфу, Санкт-Петербург, Тбилиси, Самару, Челябинск, Киров, Казань, Минеральные Воды, Иркутск, Сургут, Сыктывкар, Иваново, Новосибирск, Дубай, Нижнекамск, Оренбург, Красноярск, Томск, Магнитогорск.

Задержки вызваны ограничением работы аэропорта Сочи, которое вводилось утром 25 июля. В телеграм-канале аэропорта сообщили, что в течение дня расписание полетов будет корректироваться. Рейсы выполняются согласно очередности и готовности воздушных судов.

По данным сотрудников аэропорта, в терминалах спокойная обстановка, работают заведения общественного питания, есть места для отдыха в общей и чистой зонах. Для координации пассажиров работают менеджеры.

Ранее, с 21 по 24 июля, в аэропорту Сочи также задерживали рейсы. Они были вызваны атакой БПЛА на курорт, а также ограничением работы аэропортов других городов.