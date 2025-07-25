Ночью Краснодарский край вновь атаковали беспилотники. Что известно?

На Кубани обломки сбитых БПЛА повредили поезд и выбили стекла в домах. Есть пострадавшие

25 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале о ночной атаке беспилотников на регион. В Тимашевске обломки дрона упали на вокзал и повредили один из вагонов поезда. В результате два человека получили травмы. Одного из них доставили в больницу, второй от госпитализации отказался. После оказания помощи пассажира вернули на ж/д станцию, а состав отправился по маршруту.

Кондратьев отметил, что после падения БПЛА вокзал Тимашевска временно остался без электричества. Ресурс уже восстановили.

Утром 25 июля в РЖД рассказали, что после происшествия на станции «Тимашевская» в Краснодарском крае задерживаются 12 поездов. Составы следуют с опозданием до 1 часа.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, ночью 25 июля в станице Курчанской Темрюкского района обломки беспилотника выбили окна в двух домах. Помимо этого, в Славянске-на-Кубани в одном из частных домов осколки дрона повредили два окна.



Также обломки беспилотников обнаружили в Абинском, Выселковском и Усть-Лабинском районах. Пострадавших нет.



Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в своем телеграм-канале, что ночью один БПЛА упал на территорию дачного товарищества в Майкопе, еще два — в Гиагинском районе. Никто не пострадал. В Майкопе эвакуировали четырех человек, они вскоре вернулись в свои дома.