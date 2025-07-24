В аэропорту Сочи задержаны 89 рейсов. Его закрывали из-за атак БПЛА

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В аэропорту Сочи задерживаются 43 рейса на вылет и 46 на прилет

24 июля аэропорт Сочи сообщил о задержках рейсов. По данным онлайн-табло на 10:00 на вылет задерживаются 43 рейса. Среди них самолеты в Тюмень, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфу, Екатеринбург, Чебоксары, Пермь, Казань, Краноярск, Самару, Сургут, Иркутск,а также в Анталью, Бодрум, Стамбул, Батуми и Тбилиси. 

На прилет опаздывают 46 рейсов из Саранска, Минеральных Вод, Махачкалы, Москвы, Челябинска, Астрахани, Красноярска, Уфы, Пензы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Омска, Новосибирска, Томска, Нижневартовска, Казани, Самары, Чебоксар, Ноябрьска, Нижнего Новгорода и Сургута. Задерживаются и самолеты из Стамбула, Намагана, Батуми, Антальи и Бодрума.

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Задержки рейсов вызваны ограничением работы аэропорта Сочи из-за атак беспилотников ночью с 23 на 24 июля, в результате которых 11 человек пострадали, четверо госпитализированы, две женщины погибли. 

Ночью 24 июля в аэропорту Сочи находилось большое количество пассажиров, дети спали на полу. 

Утром 24 июля в телеграм-канале аэропорта Сочи сообщили, что для стабилизации расписания полетов понадобится 1-2 дня. По словам сотрудников аэропорта, в терминале спокойная обстановка, работают заведения общественного питания, есть места для отдыха, функционируют комнаты матери и ребенка. 

Ранее, 21, 22 и 23, июля в аэропорту Сочи также задерживали рейсы. Задержки были вызваны ограничением работы аэропортов других городов России. 

Как писали Юга.ру, в Сочи запустили круглосуточный автобус. Он связал аэропорт курорта и два вокзала.

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В аэропорту Сочи задержаны 89 рейсов. Его закрывали из-за атак БПЛА

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