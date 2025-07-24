В аэропорту Сочи задержаны 89 рейсов. Его закрывали из-за атак БПЛА
В аэропорту Сочи задерживаются 43 рейса на вылет и 46 на прилет
24 июля аэропорт Сочи сообщил о задержках рейсов. По данным онлайн-табло на 10:00 на вылет задерживаются 43 рейса. Среди них самолеты в Тюмень, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфу, Екатеринбург, Чебоксары, Пермь, Казань, Краноярск, Самару, Сургут, Иркутск,а также в Анталью, Бодрум, Стамбул, Батуми и Тбилиси.
На прилет опаздывают 46 рейсов из Саранска, Минеральных Вод, Махачкалы, Москвы, Челябинска, Астрахани, Красноярска, Уфы, Пензы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Омска, Новосибирска, Томска, Нижневартовска, Казани, Самары, Чебоксар, Ноябрьска, Нижнего Новгорода и Сургута. Задерживаются и самолеты из Стамбула, Намагана, Батуми, Антальи и Бодрума.
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