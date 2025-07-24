Беспилотники атаковали Сочи и Сириус. Есть погибшие

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЧП Краснодар»

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЧП Краснодар»

Над территорией Краснодарского края в ночь на 24 июля перехватили и уничтожили два БПЛА

24 июля Министерство обороны РФ сообщило, что ночью средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края два беспилотных летательных аппарата. Глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин заявил, что произошла атака на нефтебазу на улице Таврической. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что речь идет о «Лукойл-Югнефтепродукт». Других подробностей происшествия нет.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что из-за падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. Две женщины в момент падения обломков беспилотника находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что вторая женщина тоже скончалась. Всего в результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы.

В аэропорту Сочи задержаны около 60 рейсов. Для стабилизации расписания потребуется несколько дней.