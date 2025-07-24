Беспилотники атаковали Сочи и Сириус. Есть погибшие

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЧП Краснодар»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЧП Краснодар»

Над территорией Краснодарского края в ночь на 24 июля перехватили и уничтожили два БПЛА

24 июля Министерство обороны РФ сообщило, что ночью средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края два беспилотных летательных аппарата. 

Глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин заявил, что произошла атака на нефтебазу на улице Таврической. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что речь идет о «Лукойл-Югнефтепродукт». Других подробностей происшествия нет.

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Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что из-за падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива. Площадь возгорания составила 200 кв. метров.

Две женщины в момент падения обломков беспилотника находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали.

Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что вторая женщина тоже скончалась. Всего в результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы.

В аэропорту Сочи задержаны около 60 рейсов. Для стабилизации расписания потребуется несколько дней.

Как писали Юга.ру, 19 июля в Ростовской области на перегоне Лихая-Замчалово после падения обломков БПЛА оборвало контактную сеть. Из-за этого задержались 75 пассажирских поездов.

МЧС Пожары СВО Сириус Сочи

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