Пробки продолжаются. В Краснодаре на Тургеневском мосту три дня будут перекрывать проезд

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 18 по 20 июля в Краснодаре на Тургеневском мосту ограничат движение транспорта

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 18 по 20 июля на Тургеневском мосту ограничат проезд автомобилей. Там будут монтировать балки нового пролетного строения.

Дзен на Тургеневском мосту:

С 23:00 18 июля до 12:00 19 июля в связи с закрытием Кубанской Набережной автомобили направят в объезд через парковку под Тургеневским мостом. Ограничения не коснутся общественного транспорта.

Также с 4:00 19 июля до 22:00 20 июля на улице Тургенева в районе поста ДПС на выезде из города несколько раз в день будут перекрывать движение по 15 минут.

Напомним, что перекресток Каляева — Красных Партизан в районе Тургеневского моста закрыли на ремонт до 23 июля. Въезд в центр от пересечения с улицей Академика Трубилина ограничен. Объезд — направо на Трубилина, налево на 2-ю Линию или прямо на Бабушкина. Выезд из города открыт.

Ремонт Тургеневского моста стартовал 16 апреля. В этот же день там образовались пробки в обе стороны и продолжаются до сих пор. Жители Адыгеи ожидали заторы в поселке Яблоновском и просили властей организовать объезд.

Работы планируют завершить до 31 мая 2027 года. Их ведет новороссийская компания ООО «Основа». Сумма контракта составляет 1,25 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре перекроют три квартала улицы Почтовой.

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Пробки продолжаются. В Краснодаре на Тургеневском мосту три дня будут перекрывать проезд
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