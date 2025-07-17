Пробки продолжаются. В Краснодаре на Тургеневском мосту три дня будут перекрывать проезд
С 18 по 20 июля в Краснодаре на Тургеневском мосту ограничат движение транспорта
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 18 по 20 июля на Тургеневском мосту ограничат проезд автомобилей. Там будут монтировать балки нового пролетного строения.
Дзен на Тургеневском мосту:
С 23:00 18 июля до 12:00 19 июля в связи с закрытием Кубанской Набережной автомобили направят в объезд через парковку под Тургеневским мостом. Ограничения не коснутся общественного транспорта.
Также с 4:00 19 июля до 22:00 20 июля на улице Тургенева в районе поста ДПС на выезде из города несколько раз в день будут перекрывать движение по 15 минут.
Напомним, что перекресток Каляева — Красных Партизан в районе Тургеневского моста закрыли на ремонт до 23 июля. Въезд в центр от пересечения с улицей Академика Трубилина ограничен. Объезд — направо на Трубилина, налево на 2-ю Линию или прямо на Бабушкина. Выезд из города открыт.
Ремонт Тургеневского моста стартовал 16 апреля. В этот же день там образовались пробки в обе стороны и продолжаются до сих пор. Жители Адыгеи ожидали заторы в поселке Яблоновском и просили властей организовать объезд.
Работы планируют завершить до 31 мая 2027 года. Их ведет новороссийская компания ООО «Основа». Сумма контракта составляет 1,25 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре перекроют три квартала улицы Почтовой.