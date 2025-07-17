Пробки продолжаются. В Краснодаре на Тургеневском мосту три дня будут перекрывать проезд

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что с 18 по 20 июля на Тургеневском мосту ограничат проезд автомобилей. Там будут монтировать балки нового пролетного строения.

С 23:00 18 июля до 12:00 19 июля в связи с закрытием Кубанской Набережной автомобили направят в объезд через парковку под Тургеневским мостом. Ограничения не коснутся общественного транспорта.

Также с 4:00 19 июля до 22:00 20 июля на улице Тургенева в районе поста ДПС на выезде из города несколько раз в день будут перекрывать движение по 15 минут.



Напомним, что перекресток Каляева — Красных Партизан в районе Тургеневского моста закрыли на ремонт до 23 июля. Въезд в центр от пересечения с улицей Академика Трубилина ограничен. Объезд — направо на Трубилина, налево на 2-ю Линию или прямо на Бабушкина. Выезд из города открыт.