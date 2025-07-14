Мошенники начали продавать несуществующие авиабилеты в Геленджик почти за 36 тыс. рублей

В сети появились фейковые страницы с покупкой авиабилетов в Геленджик

14 июля «ТАСС» сообщило о мошеннических схемах и подделке авиабилетов в Геленджик. Подробности агентству рассказали сотрудники компании F6, которая занимается информационной безопасностью.

Злоумышленники подделали веб-страницу одного из популярных в стране онлайн-сервиса по покупке авиабилетов и предлагали билеты из Москвы в Геленджик за 35 837 рублей.

Пользователям доступны фейковые услуги как на покупку билетов, так и на их возврат. Фишинговый сайт работает по схеме «Мамонт». Она получила свое название от сленгового термина мошенников, обозначающего доверчивую жертву.