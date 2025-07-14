Мошенники начали продавать несуществующие авиабилеты в Геленджик почти за 36 тыс. рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В сети появились фейковые страницы с покупкой авиабилетов в Геленджик

14 июля «ТАСС» сообщило о мошеннических схемах и подделке авиабилетов в Геленджик. Подробности агентству рассказали сотрудники компании F6, которая занимается информационной безопасностью.

Злоумышленники подделали веб-страницу одного из популярных в стране онлайн-сервиса по покупке авиабилетов и предлагали билеты из Москвы в Геленджик за 35 837 рублей.  

Пользователям доступны фейковые услуги как на покупку билетов, так и на их возврат. Фишинговый сайт работает по схеме «Мамонт». Она получила свое название от сленгового термина мошенников, обозначающего доверчивую жертву. 

Приказано открыть:

По данным F6, схему могут использовать не менее трех групп преступников, а поддельная страница создается «за пару кликов». При оплате фейковых билетов мошенники похищают у жертвы данные с банковской карты, а затем списывают деньги. 

По сообщению «ТАСС», найденные ссылки на фишинговые страницы были направлены на блокировку.

Сейчас на сайте «Авиасейлс» самый дорогой билет без багажа из Москвы в Геленджик составляет 16 480 рублей. Рейс осуществляет компания «Аэрофлот».

  • © Скриншот с сайта «Авиасейлс»
    © Скриншот с сайта «Авиасейлс»

Из Геленджика в Москву самый дорогой билет без багажа — 25 878 рублей. Перевозку осуществляет тот же «Аэрофлот».

  • © Скриншот с сайта «Авиасейлс»
    © Скриншот с сайта «Авиасейлс»

Как писали Юга.ру, мошенники пытаются обманывать жителей Краснодарского края заменой домофонов.

Авиация Аэропорты Геленджик Деньги Мошенничество Преступления

Новости

Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары. Как Краснодар переживает аномальную жару
В июле и августе в парке «Краснодар» пройдут бесплатные кинопоказы и викторины
В Горячем Ключе и Ейске дефицит воды. Жителей попросили экономить
В Краснодарском крае море из-за жары прогрелось до 28 °С. На каких курортах самая теплая вода?
Трамп наградил экс-вратаря ФК «Краснодар» Сафонова медалью чемпионата мира
В Краснодарском крае снова заговорили о вертолетном такси

Лента новостей

Реклама на сайте