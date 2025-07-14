Мошенники начали продавать несуществующие авиабилеты в Геленджик почти за 36 тыс. рублей
В сети появились фейковые страницы с покупкой авиабилетов в Геленджик
14 июля «ТАСС» сообщило о мошеннических схемах и подделке авиабилетов в Геленджик. Подробности агентству рассказали сотрудники компании F6, которая занимается информационной безопасностью.
Злоумышленники подделали веб-страницу одного из популярных в стране онлайн-сервиса по покупке авиабилетов и предлагали билеты из Москвы в Геленджик за 35 837 рублей.
Пользователям доступны фейковые услуги как на покупку билетов, так и на их возврат. Фишинговый сайт работает по схеме «Мамонт». Она получила свое название от сленгового термина мошенников, обозначающего доверчивую жертву.
Приказано открыть:
По данным F6, схему могут использовать не менее трех групп преступников, а поддельная страница создается «за пару кликов». При оплате фейковых билетов мошенники похищают у жертвы данные с банковской карты, а затем списывают деньги.
По сообщению «ТАСС», найденные ссылки на фишинговые страницы были направлены на блокировку.
Сейчас на сайте «Авиасейлс» самый дорогой билет без багажа из Москвы в Геленджик составляет 16 480 рублей. Рейс осуществляет компания «Аэрофлот».
Из Геленджика в Москву самый дорогой билет без багажа — 25 878 рублей. Перевозку осуществляет тот же «Аэрофлот».
Как писали Юга.ру, мошенники пытаются обманывать жителей Краснодарского края заменой домофонов.