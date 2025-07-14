В Краснодаре температура воздуха поднимается до 41 °С. Из-за жары отключают свет, происходят скачки напряжения, а театры и парки вынуждены останавливать работу

В Краснодарском крае с начала июля отмечается аномальная жара, а по прогнозам синоптиков лето в регионе может стать одним из самых засушливых и жарких за последние десять лет.

Из-за жары в городе и крае отмечаются перебои с электроэнергией и отключение света.

12 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщал об авариях на электросетях в Центральном, Карасунском и Прикубанском округах. Тогда без света остались дома на более чем 33 улицах.

Также 12 июля сотрудники театра Veritas были вынуждены перенести спектакль «365 дней без тебя» из-за отключения света в здании — его не включили даже к вечеру.

Вечером 12 июля свет выключили на концерте группы «Белки на акации» в The Rock Bar по улице Горького, 104. Коллектив продолжил играть в темноте.

13 июля Единая дежурная диспетчерская служба Краснодара сообщала об аварийных отключениях в Прикубанском и Карасунских городских округах. Без света оставались дома на более чем 35 улицах.