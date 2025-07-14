Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары. Как Краснодар переживает аномальную жару
В Краснодаре температура воздуха поднимается до 41 °С. Из-за жары отключают свет, происходят скачки напряжения, а театры и парки вынуждены останавливать работу
В Краснодарском крае с начала июля отмечается аномальная жара, а по прогнозам синоптиков лето в регионе может стать одним из самых засушливых и жарких за последние десять лет.
Из-за жары в городе и крае отмечаются перебои с электроэнергией и отключение света.
12 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщал об авариях на электросетях в Центральном, Карасунском и Прикубанском округах. Тогда без света остались дома на более чем 33 улицах.
Также 12 июля сотрудники театра Veritas были вынуждены перенести спектакль «365 дней без тебя» из-за отключения света в здании — его не включили даже к вечеру.
Вечером 12 июля свет выключили на концерте группы «Белки на акации» в The Rock Bar по улице Горького, 104. Коллектив продолжил играть в темноте.
13 июля Единая дежурная диспетчерская служба Краснодара сообщала об аварийных отключениях в Прикубанском и Карасунских городских округах. Без света оставались дома на более чем 35 улицах.
Облачно, жара и дожди:
Также отмечаются скачки напряжения в сетях электроэнергии, влияющие на работу бытовой техники. Редакторка Юга.ру сообщила, что в частном доме ее знакомых напряжение поднялось до 300 вольт. Из-за скачка сгорели телевизор, электрический котел и зарядные устройства.
14 июля Единая дежурная диспетчерская служба Краснодара сообщала об аварийных отключениях в Центральном округе. Без света находились 9 улиц.
14 июля из-за аномальной жары краснодарские парки продлили ограничения на работу аттракционов. Официальный телеграм-канал парков города заявил, что с 14 по 20 июля работа аттракционов будет приостановлена в промежуток с 12:00 до 16:00.
Погодные условия повлияли и на работу общественного транспорта. Ранее Юга.ру сообщали, что с 1 июля в Краснодаре двери у трамваев и троллейбусов, оснащенных кондиционерами, на остановках открываются только по нажатию кнопки. Новшество направлено на поддержание комфортной температуры в салоне.
Как писали Юга.ру, в поездах, следующих с юга и на юг, не работают кондиционеры. Прокуратура организовала проверку.