В поезде Анапа-Екатеринбург в сорокоградусную жару не работали кондиционеры. Прокуратура организовала проверку
Пассажиры поезда Анапа-Екатеринбург пожаловались на неработающие кондиционеры
13 июля телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, снятое в поезде Анапа-Екатеринбург. Пассажиры пожаловались на неработающие кондиционеры. Температура в вагонах поднялась до 33 °С.
По словам пассажиров, кондиционеры не работали с самого начала поездки, в том числе в купе повышенного комфорта. Вагоны пообещали заменить в Ростове-на-Дону, но не сделали этого.
Облачно, жара и дожди:
«Внутри вагонов стоит духота, жара от 32 до 36 °С. Много семей с детьми, инвалидов. Начальник поезда обращался к руководству и просил снять с продаж места, где не работают кондиционеры. Но пассажиры все прибывают и прибывают», — рассказали очевидцы.
Пассажиры заявили, что проблему с кондиционерами в поездах не решают уже много лет.
В тот же день не работала система охлаждения в поезде Ростов-на-Дону-Кисловодск. Температура воздуха в вагонах достигала 46 °С. По словам очевидцев, многим стало плохо от жары. Некоторые пассажиры пересели на другие поезда.
Пострадавшие рассказали, что сотрудники РЖД не разрешали на станциях открывать двери, чтобы запустить воздух в вагоны.
Северо-Кавказские железные дороги прокомментировали инцидент в поезде Ростов-на-Дону-Кисловодск. По словам пресс-службы СКЖД, кондиционер не работал из-за аномальной жары. Через некоторое время систему охлаждения восстановили, а пассажирам раздали холодную воду. Задержка поезда составила порядка одного часа.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по информации о нарушениях температурного режима в поездах.
В 2024 году пассажирка поезда Адлер-Челябинск добилась компенсации за неработающий кондиционер.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае прогнозируют рекордную жару.