В краснодарских трамваях и троллейбусах с кондиционерами двери перестанут открываться сами

Краснодарский край

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  • Кнопка открывания двери в краснодарском общественном транспорте © Скриншот видео втелеграм-канале МУП КТТУ, t.me/kttu_krd
    Кнопка открывания двери в краснодарском общественном транспорте © Скриншот видео втелеграм-канале МУП КТТУ, t.me/kttu_krd

С 1 июля в Краснодаре двери у трамваев и троллейбусов, оснащенных кондиционерами, на остановках будут открываться только по нажатию кнопки

Директор Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (МУП КТТУ) Александр грачев опубликовал видеообращение, в котором рассказал о том, что с 1 июля подвижной состав городского электротранспорта переходит на новый режим работы. Двери тех трамваев и троллейбусов, в которых работают кондиционеры, на остановках будут открываться только в том случае, если кто-то мз пассажиров нажмет специальную кнопку снаружи или изнутри салона.

По словам чиновника, новшество направлено на поддержание комфортной температуры в салоне — прохлады летом и тепла зимой. Транспорт, как и ранее, будет останавливаться на всех остановках, пописанных в маршруте, но если никто не нажмет кнопку, то дверь не откроется.

Грачев также пообещал, что на всех остановочных пунктах появятся подсказки, объясняющие, куда надо жать, а в салонах транспорта будут крутить видео- и голосовые ролики с подсказками.

Напомним, ранее в июне Юга писали о том, какой процент общественного транспорта в Краснодаре оснащен кондиционерами, а также о том, когда именно вновь откроется движение трамваев по улице Московской.

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