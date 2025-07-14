Облачно, жара и дожди. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики сообщили, какая погода ожидается в Краснодарском крае 14-16 июля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 14-16 июля ожидается переменная облачность. В понедельник местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и ветром до 20-22 м/с. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью 20-25 °С, днем 39-41 °С. В горах ночью 11-16°, днем 18-23 °С. На Черноморском побережье ночью 21-26 °С, днем 28-33 °С.

Во вторник и среду в регионе тоже будет местами кратковременный дождь и гроза с градом и сильным ветром до 20-22 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 30-35 °С. В горах ночью 11-16 °С, днем 16-21 °С.

На Черноморском побережье ночью 20-25 °С, днем 28-33 °С.

Жарче, чем в Египте и Тунисе:

Температура морской воды:

  • в Ейске — 28 °С;
  • в Темрюке и Новороссийске — 27 °С;
  • в Анапе, Геленджике и Туапсе — 26 °С;
  • в Приморско-Ахтарске и Сочи — 25 °С.

Как писали Юга.ру, июнь 2025 года в Краснодаре стал самым холодным за 70 лет.

Азовское море Анапа Геленджик Краснодар Курорты и туризм Новороссийск Погода Сочи Черное море

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