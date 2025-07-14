Облачно, жара и дожди. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели
Синоптики сообщили, какая погода ожидается в Краснодарском крае 14-16 июля
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 14-16 июля ожидается переменная облачность. В понедельник местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и ветром до 20-22 м/с. Ночью и утром местами туман.
Температура воздуха ночью 20-25 °С, днем 39-41 °С. В горах ночью 11-16°, днем 18-23 °С. На Черноморском побережье ночью 21-26 °С, днем 28-33 °С.
Во вторник и среду в регионе тоже будет местами кратковременный дождь и гроза с градом и сильным ветром до 20-22 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 30-35 °С. В горах ночью 11-16 °С, днем 16-21 °С.
На Черноморском побережье ночью 20-25 °С, днем 28-33 °С.
Жарче, чем в Египте и Тунисе:
Температура морской воды:
- в Ейске — 28 °С;
- в Темрюке и Новороссийске — 27 °С;
- в Анапе, Геленджике и Туапсе — 26 °С;
- в Приморско-Ахтарске и Сочи — 25 °С.
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