В Краснодарском крае с начала 2025 года собрали больше 290 млн рублей турналога

В бюджет Кубани за шесть месяцев поступило 291,7 млн рублей туристического налога

10 июля «Коммерсантъ-Кубань» сообщил, что в бюджеты муниципальных образований Краснодарского края за шесть месяцев 2025 года поступило 291,7 млн рублей туристического налога. Такие данные приводит пресс-служба регионального УФНС.

«Отчитываться по налогу и платить его нужно ежеквартально. Декларация представляется не позднее 25 числа, следующего за истекшим кварталом месяца, оплата производится не позднее 28 числа. Средства, полученные от туристического налога, направляются на развитие туристической инфраструктуры, укрепление экономики муниципальных образований и региона в целом»,— сообщили в ведомстве.