В Краснодарском крае с начала 2025 года собрали больше 290 млн рублей турналога
В бюджет Кубани за шесть месяцев поступило 291,7 млн рублей туристического налога
10 июля «Коммерсантъ-Кубань» сообщил, что в бюджеты муниципальных образований Краснодарского края за шесть месяцев 2025 года поступило 291,7 млн рублей туристического налога. Такие данные приводит пресс-служба регионального УФНС.
«Отчитываться по налогу и платить его нужно ежеквартально. Декларация представляется не позднее 25 числа, следующего за истекшим кварталом месяца, оплата производится не позднее 28 числа. Средства, полученные от туристического налога, направляются на развитие туристической инфраструктуры, укрепление экономики муниципальных образований и региона в целом»,— сообщили в ведомстве.
Напомним, с 1 января 2025 года в России начал действовать туристический налог. Он заменил эксперимент с курортным сбором.
Налог должны платить владельцы отелей, санаториев и других средств размещения, зарегистрированные в реестре классифицированных объектов. Пошлина рассчитывается посуточно как процент от стоимости проживания.
Итоговую ставку устанавливают региональные власти. В 2025 году ее размер составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки. Ставка будет расти по одному проценту в год — до 5% в 2029-м — и перестанет увеличиваться с 2030-го.
За четыре месяца 2025 года в бюджет Сочи поступило 185 млн рублей туристического налога.
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