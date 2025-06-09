В Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье проведут эксперимент по легализации гостевых домов. Что это значит?

Эксперимент стартует 1 сентября и продлится до 1 декабря 2027 года. Закон устанавливает четкие критерии для гостевых домов: здание должно принадлежать физлицу, находиться на участке с разрешенным использованием, не быть самостроем и соответствовать требованиям безопасности.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов». Он затронет 18 регионов: Краснодарский край, Сириус, Крым, Севастополь, Ставрополье, Дагестан, Республику Алтай, Алтайский и Приморский края, Архангельскую, Владимирскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Ростовскую, Херсонскую и Ивановскую области.

Чтобы деятельность владельца считалась законной, ему нужно внести информацию о гостевом доме в реестр классифицированных средств размещения, получить индивидуальный номер в реестре и потом указывать его при размещении любой информации о предоставлении услуг.

Напомним, в ноябре 2024 года Госдума приняла закон об обязательной классификации объектов туризма. Документ предусматривает создание единого реестра.