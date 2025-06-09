В Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье проведут эксперимент по легализации гостевых домов. Что это значит?

Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край, Крым, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Госдума приняла закон о легализации гостевых домов

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов». Он затронет 18 регионов: Краснодарский край, Сириус, Крым, Севастополь, Ставрополье, Дагестан, Республику Алтай, Алтайский и Приморский края, Архангельскую, Владимирскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Ростовскую, Херсонскую и Ивановскую области.

Эксперимент стартует 1 сентября и продлится до 1 декабря 2027 года. Закон устанавливает четкие критерии для гостевых домов: здание должно принадлежать физлицу, находиться на участке с разрешенным использованием, не быть самостроем и соответствовать требованиям безопасности.

Читайте также:

Чтобы деятельность владельца считалась законной, ему нужно внести информацию о гостевом доме в реестр классифицированных средств размещения, получить индивидуальный номер в реестре и потом указывать его при размещении любой информации о предоставлении услуг.

Напомним, в ноябре 2024 года Госдума приняла закон об обязательной классификации объектов туризма. Документ предусматривает создание единого реестра.

Как писали Юга.ру, с 1 января в России действует туристический налог. Он заменил эксперимент с курортным сбором. В Анапе и Темрюкском районе турналог временно отменили из-за разлива нефти в Керченском проливе.

Закон Курорты и туризм отдых Развлечения Севастополь Сириус

Новости

Урожай под угрозой? Опасный уровень засухи фиксируют в девяти районах Краснодарского края
Власти Геленджика хотят построить новый парк за 1,67 млрд рублей. Где он будет расположен?
В Туапсе откроется пункт сбора помощи для бездомных животных. Желающие смогут принести корм и средства по уходу за хвостатыми
В Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье проведут эксперимент по легализации гостевых домов. Что это значит?
Жара в Анапе на выходных побила сразу два температурных рекорда
Жара до 35 °С: какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Лента новостей

Реклама на сайте