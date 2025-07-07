«Люстра в доме затряслась». Обломки беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае
Обломки БПЛА упали в Северском районе Кубани
7 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки БПЛА упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Кубани.
Пострадавших, видимых повреждений объектов НПЗ, возгораний и задымления нет. На месте работают специальные и экстренные службы.
«Это нормально?»:
В телеграм-канале «Подслушано Северский район» жители сообщили, что слышали, как сработала система ПВО. Приводим некоторые комментарии:
- «Бахнуло сильно, конечно».
- «Люстра в доме затряслась».
- «Не знаю, где бахнуло, хотя было слышно хорошо, но соседские собаки заткнулись».
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