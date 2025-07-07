«Люстра в доме затряслась». Обломки беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае

Пострадавших, видимых повреждений объектов НПЗ, возгораний и задымления нет. На месте работают специальные и экстренные службы.

7 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что обломки БПЛА упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Кубани.

В телеграм-канале «Подслушано Северский район» жители сообщили, что слышали, как сработала система ПВО. Приводим некоторые комментарии:

«Бахнуло сильно, конечно».

«Люстра в доме затряслась».

«Не знаю, где бахнуло, хотя было слышно хорошо, но соседские собаки заткнулись».

Ранее краевой оперштаб объяснил, почему в регионе с начала июня стал пропадать мобильный интернет.

Власти Ростовской области заявили, что продолжат отключать мобильный интернет, так как ВСУ используют его для атак.