«Люстра в доме затряслась». Обломки беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Фото diana-grytsku, сайт freepik.com
    © Фото diana-grytsku, сайт freepik.com

Обломки БПЛА упали в Северском районе Кубани

7 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки БПЛА упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Кубани.

Пострадавших, видимых повреждений объектов НПЗ, возгораний и задымления нет. На месте работают специальные и экстренные службы.

«Это нормально?»:

В телеграм-канале «Подслушано Северский район» жители сообщили, что слышали, как сработала система ПВО. Приводим некоторые комментарии:

  • «Бахнуло сильно, конечно».
  • «Люстра в доме затряслась».
  • «Не знаю, где бахнуло, хотя было слышно хорошо, но соседские собаки заткнулись».

Ранее краевой оперштаб объяснил, почему в регионе с начала июня стал пропадать мобильный интернет. 

Власти Ростовской области заявили, что продолжат отключать мобильный интернет, так как ВСУ используют его для атак.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске жители квартир, пострадавших от атаки БПЛА, два месяца ждут помощи от властей.

Безопасность Инфраструктура Нефть СВО Северский район

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«Люстра в доме затряслась». Обломки беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае
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