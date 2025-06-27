Власти Краснодарского края сообщили, почему отключают мобильный интернет

Краевой оперштаб объяснил, почему в регионе с начала июня стал пропадать мобильный интернет

27 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что работу мобильного интернета стали ограничивать из-за увеличения количества атак беспилотников по территории России. Такие меры применяют с начала июня. При этом сотовая связь работает без перебоев.

В оперштабе советуют во время сбоев использовать сеть 2G или Wi-Fi, а предпринимателям, которые используют терминалы для платежей, рекомендуют подключить проводной интернет.

«Ограничение мобильного интернета позволяет минимизировать риски для жителей региона и объектов критической инфраструктуры. Как только угроза атаки БПЛА устранена, операторы связи восстанавливают полноценную работу мобильного интернета», — добавили в оперштабе.