Власти Краснодарского края сообщили, почему отключают мобильный интернет

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краевой оперштаб объяснил, почему в регионе с начала июня стал пропадать мобильный интернет

27 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что работу мобильного интернета стали ограничивать из-за увеличения количества атак беспилотников по территории России. Такие меры применяют с начала июня. При этом сотовая связь работает без перебоев.

В оперштабе советуют во время сбоев использовать сеть 2G или Wi-Fi, а предпринимателям, которые используют терминалы для платежей, рекомендуют подключить проводной интернет. 

«Ограничение мобильного интернета позволяет минимизировать риски для жителей региона и объектов критической инфраструктуры. Как только угроза атаки БПЛА устранена, операторы связи восстанавливают полноценную работу мобильного интернета», — добавили в оперштабе.

От парка Галицкого до центра почти 1500 рублей:

Напомним, что мобильный интернет не работал в Краснодаре 12 июня, в День России. Связи не было сразу в нескольких крупных районах. С 17 июня оператор сотовой связи «Билайн» стал рассылать смс-сообщения о возможных неполадках с интернетом. 

Сбои мобильного интернета произошли вечером 24 и 25 июня, а 27 июня они начались рано утром и продолжались до обеда.

Как писали Юга.ру, в начале июня власти объяснили проблемы с мобильным интернетом в Ростове-на-Дону.

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Власти Краснодарского края сообщили, почему отключают мобильный интернет

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