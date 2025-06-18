«Это нормально?» Жителей Краснодара разбудил гул от пролетающих вертолетов

«Я легла в кровать примерно в 22 часа и какое-то время не могла заснуть. Первые звуки услышала еще до полуночи, такие громкие. И долго прям летали, даже подумала, что что-то случилось. Еще показалось, что вертолет прямо над домом завис. Потом вроде стихло. Ну и утром по второму кругу».

Одна из очевидцев рассказала, что услышала шум в районе Славянского микрорайона и Западного Обхода:

Утром 18 июня сразу несколько жителей Краснодара сообщили Юга.ру, что примерно в 04:40-04:50 слышали в небе громкие звуки от пролетающих вертолетов.

Вот другой комментарий от девушки, живущей на улице 40-летия Победы, недалеко от «Панорамы» и Восточно-Кругликовской:

«Проснулась ночью от ужасного грохота. Было отчетливо слышно, что над домом летят вертолеты, это продолжалось несколько минут. В прошлый раз подобное громыхание было в марте. Странно, что городские власти никак не комментируют, потому что довольно тревожно просыпаться от таких звуков».

В телеграм-канале «Краснодар | Телетайп» местная жительница сообщила, что рано утром в районе улицы Красной ее разбудил гул вертолетов. Больше она заснуть не смогла. Девушка поинтересовалась у подписчиков паблика, нормально ли происходящее.

В комментариях люди удивились такому вопросу и предположили, что авторка поста живет в вакууме и не знает, какая сейчас обстановка в стране. Приводим еще некоторые отклики:

«Пусть лучше вертолеты летают, чем что-то другое».

«В нынешних реалиях более чем нормально».

«Пусть радуется, что ее вертолет разбудил, а не дрон».

«Хорошо, что они вообще есть и охраняют небо. Пока они летают, можно заткнуть уши и спать спокойно».

Власти Краснодара обычно комментируют громкие звуки, которые пугают жителей. В этот раз молчат в мэрии, МЦУ и ЕДДС.