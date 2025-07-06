На Кубани погибло 70% урожая слив

Краснодарский край

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  • Кооперативный рынок в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Кооперативный рынок в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за заморозков и града косточковые культуры в Краснодарском крае уродились втрое меньше ожидаемого

Генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков дал изданию «КоммерсантЪ» прогноз относительно урожая слив и яблок в Краснодарском крае.

«Косточковые культуры погибли везде, по всему краю. В этом году урожая осталось 30% от всего объема выращивания культур, даже меньше, чем в прошлом. По ценам на черешню это очень хорошо видно. Когда она стоила по 500 руб. за килограмм? То же самое могу спрогнозировать по урожаю сливы, ее осталось очень мало, она будет дорогая», ‒ рассказал Щербаков.

Причиной гибели слив и черешни эксперт называет несколько. Во-первых, возвратные заморозки  ‒ после теплого января наступил холодный февраль, но к этому времени плодовые деревья уже успели выйти из состояния зимнего покоя. Во-вторых, частые дожди и град весной.

«Больше всего пострадала северная и степная части края. Это Ленинградский, Староминской, Новопокровский, Кущевский районы. Также сильно досталось черноморской и таманской зонам», ‒ утверждает Щербаков.

При этом относительно урожая яблок специалист дает оптимистичные прогнозы.

«Поскольку это все-таки довольно адаптивная культура, мы надеемся, что сможем собрать урожай хотя бы на уровне прошлого года и такого резкого скачка цен, как на черешню и сливу, не будет», ‒ цитирует Щербакова «КоммерсантЪ».

Ранее стало известно, какого качества вода в Кубани.

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