Агентство НКР повысило кредитный рейтинг банка Уралсиб
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценок рентабельности банка
Агентство НКР повысило рейтинг Уралсиба до уровня A+.ru со стабильным прогнозом. Усиление позиции обусловлено улучшением оценок рентабельности банка. Эксперты агентства отмечают сильные рыночные позиции и очень высокую диверсификацию бизнеса банка, высокую достаточность капитала банка и невысокую склонность к риску.
Согласно последней отчетности по МСФО, за последние 12 месяцев банк сохранил показатели рентабельности капитала на уровне предшествующего аналогичного периода. При этом отмечается улучшение общей оценки рентабельности в сравнении с прошлым годом.
НКР также положительно квалифицирует досрочное выполнение банком плана финансового оздоровления и учитывает успешное прохождение шоков 2020 и 2022 годов, а также стабильные финансовые результаты в условиях высокой ключевой ставки в 2024–2025-х.
В мае рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный статус банка Уралсиб до уровня А (RU) со стабильным прогнозом.
Как писали Юга.ру, банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов.
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