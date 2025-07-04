Агентство НКР повысило кредитный рейтинг банка Уралсиб

Агентство НКР повысило рейтинг Уралсиба до уровня A+.ru со стабильным прогнозом. Усиление позиции обусловлено улучшением оценок рентабельности банка. Эксперты агентства отмечают сильные рыночные позиции и очень высокую диверсификацию бизнеса банка, высокую достаточность капитала банка и невысокую склонность к риску.

Согласно последней отчетности по МСФО, за последние 12 месяцев банк сохранил показатели рентабельности капитала на уровне предшествующего аналогичного периода. При этом отмечается улучшение общей оценки рентабельности в сравнении с прошлым годом.