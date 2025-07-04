Агентство НКР повысило кредитный рейтинг банка Уралсиб

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценок рентабельности банка

Агентство НКР повысило рейтинг Уралсиба до уровня A+.ru со стабильным прогнозом. Усиление позиции обусловлено улучшением оценок рентабельности банка. Эксперты агентства отмечают сильные рыночные позиции и очень высокую диверсификацию бизнеса банка, высокую достаточность капитала банка и невысокую склонность к риску.

Согласно последней отчетности по МСФО, за последние 12 месяцев банк сохранил показатели рентабельности капитала на уровне предшествующего аналогичного периода. При этом отмечается улучшение общей оценки рентабельности в сравнении с прошлым годом.

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НКР также положительно квалифицирует досрочное выполнение банком плана финансового оздоровления и учитывает успешное прохождение шоков 2020 и 2022 годов, а также стабильные финансовые результаты в условиях высокой ключевой ставки в 2024–2025-х.

В мае рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный статус банка Уралсиб до уровня А (RU) со стабильным прогнозом.

Как писали Юга.ру, банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов.

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