Банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Юрлица и индивидуальные предприниматели могут делать бесплатные платежи в течение трех месяцев после открытия расчетного счета

Банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Максимальный» и опции «Много платежей +», могут в течение трех месяцев бесплатно осуществлять платежи:

  • юрлицам и ИП — безлимитно;
  • физлицам от клиента-юрлица — до 3,5 млн рублей в месяц;
  • физлицам от клиента-ИП — до 3,75 млн рублей в месяц.

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По истечении трех месяцев бесплатного обслуживания стоимость опции «Много платежей +» составит 1990 рублей в месяц. Акция действует до 30 ноября 2025 года включительно.

Подробно об условиях акции «Много платежей» и других продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8 800-700-77-16.

Новые клиенты — клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих старту акции «Много платежей».

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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