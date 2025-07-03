Банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов.

Юрлица и индивидуальные предприниматели могут делать бесплатные платежи в течение трех месяцев после открытия расчетного счета

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Максимальный» и опции «Много платежей +», могут в течение трех месяцев бесплатно осуществлять платежи:

По истечении трех месяцев бесплатного обслуживания стоимость опции «Много платежей +» составит 1990 рублей в месяц. Акция действует до 30 ноября 2025 года включительно.

Подробно об условиях акции «Много платежей» и других продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8 800-700-77-16.

Новые клиенты — клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих старту акции «Много платежей».

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.

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