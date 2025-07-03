Банк Уралсиб отменил комиссию за подключение услуги переводов в СБП для бизнеса

Клиентам банка Уралсиб больше не нужно платить комиссию за переводы по СБП

Весь функционал по переводам через СБП доступен в режиме одного окна в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Здесь можно не только подключить услугу без комиссии, но и оплатить, сформировать QR-код и платежную ссылку, а после передать их любым удобным способом контрагенту.

Банк Уралсиб отменил комиссию за подключение услуги переводов для юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Системе быстрых платежей (СБП).

Переводы доступны в рублях с расчетных счетов клиентов круглосуточно. Участники операций должны быть подключены к СБП. Для перевода средств получатель предоставляет плательщику ссылку или QR-код. Перевод зачисляется моментально.

Подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для представителей бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-700-77-16 (звонок по России бесплатный).