Банк Уралсиб отменил комиссию за подключение услуги переводов в СБП для бизнеса

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Клиентам банка Уралсиб больше не нужно платить комиссию за переводы по СБП

Банк Уралсиб отменил комиссию за подключение услуги переводов для юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Системе быстрых платежей (СБП).

Весь функционал по переводам через СБП доступен в режиме одного окна в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Здесь можно не только подключить услугу без комиссии, но и оплатить, сформировать QR-код и платежную ссылку, а после передать их любым удобным способом контрагенту.

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Переводы доступны в рублях с расчетных счетов клиентов круглосуточно. Участники операций должны быть подключены к СБП. Для перевода средств получатель предоставляет плательщику ссылку или QR-код. Перевод зачисляется моментально.

Подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для представителей бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-700-77-16 (звонок по России бесплатный).

Как писали Юга.ру, банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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