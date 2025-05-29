АКРА повысило кредитный рейтинг банка Уралсиб

Повышение кредитного рейтинга Уралсиба обусловлено оценкой риск-профиля при сохранении оценки бизнес-профиля, достаточности капитала, а также фондирования и ликвидности на должном уровне.

По мнению экспертов, повышение оценки риск-профиля учитывает снижение объема рыночного риска по отношению к основному капиталу банка. Они отметили, что кредитный портфель Уралсиба отличается низким уровнем проблемной задолженности и невысокой концентрацией займов.

Бизнес-профиль оценивали, учитывая деятельность банка, диверсификацию его дохода и темпы наращивания кредитного портфеля. Капитал Уралсиба получил высокую оценку в связи с выполнением нормативов с запасом и способностью к его генерации.