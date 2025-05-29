АКРА повысило кредитный рейтинг банка Уралсиб

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А (RU), прогноз «Стабильный»

Повышение кредитного рейтинга Уралсиба обусловлено оценкой риск-профиля при сохранении оценки бизнес-профиля, достаточности капитала, а также фондирования и ликвидности на должном уровне. 

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По мнению экспертов, повышение оценки риск-профиля учитывает снижение объема рыночного риска по отношению к основному капиталу банка. Они отметили, что кредитный портфель Уралсиба отличается низким уровнем проблемной задолженности и невысокой концентрацией займов. 

Бизнес-профиль оценивали, учитывая деятельность банка, диверсификацию его дохода и темпы наращивания кредитного портфеля. Капитал Уралсиба получил высокую оценку в связи с выполнением нормативов с запасом и способностью к его генерации.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил бесплатный торговый эквайринг до конца лета.

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