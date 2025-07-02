«Ребенок весь в мазуте». На пляже Новороссийска снова заметили следы нефтепродуктов
Отдыхающие обнаружили мазут на пляже «Нептун» в Новороссийске
30 июня телеграм-канал «ЧП Юг» опубликовал ролик, в котором женщина показала своего ребенка, испачканного в мазуте. Видео было снято на пляже «Нептун» в Новороссийске.
«Обстановка с пляжей Новороссийска. Вот, пожалуйста, ребенок весь у меня в мазуте. Так же, как и я. Это уже не первый раз», — рассказала девушка.
МЦУ Новороссийска прокомментировал ролик и дал обратную связь.
«Пользователем пляжной территории «Нептун» был произведен осмотр всей прибрежной полосы. Установлено наличие небольшого количества загрязненных мазутом камней. Камни собраны, направлены на хранение для дальнейшей утилизации», — отметили власти.
Море в мазуте, туристы — в горах:
В администрации добавили, что специалисты будут ежедневно мониторить пляж «Нептун» на предмет загрязнений.
Ранее Юга.ру сообщали о появлении следов мазута на пляже «Кристалл» в Новороссийске и на пляже в Мацесте в районе вокзала. Пресс-служба мэрии курорта сообщила, что специалисты взяли пробы воды с места происшествия. Причины появления мазутных пятен выясняет природоохранная прокуратура.
Как сообщали Юга.ру, 2 июня глава минздрава Кубани предупредил об опасности мазутных пляжей Анапы и Темрюкского района. Он напомнил, что при контакте с нефтью могут возникнуть кожные реакции, обострение аллергии и заболеваний органов дыхания.