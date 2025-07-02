«Ребенок весь в мазуте». На пляже Новороссийска снова заметили следы нефтепродуктов

Краснодарский край

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  • Ребенок в мазуте на пляже в Новороссийске © Скриншоты видео телеграм-канала «ЧП Юг»
    Ребенок в мазуте на пляже в Новороссийске © Скриншоты видео телеграм-канала «ЧП Юг»

Отдыхающие обнаружили мазут на пляже «Нептун» в Новороссийске

30 июня телеграм-канал «ЧП Юг» опубликовал ролик, в котором женщина показала своего ребенка, испачканного в мазуте. Видео было снято на пляже «Нептун» в Новороссийске. 

«Обстановка с пляжей Новороссийска. Вот, пожалуйста, ребенок весь у меня в мазуте. Так же, как и я. Это уже не первый раз», — рассказала девушка.

МЦУ Новороссийска прокомментировал ролик и дал обратную связь. 

«Пользователем пляжной территории «Нептун» был произведен осмотр всей прибрежной полосы. Установлено наличие небольшого количества загрязненных мазутом камней. Камни собраны, направлены на хранение для дальнейшей утилизации», — отметили власти. 

Море в мазуте, туристы — в горах:

В администрации добавили, что специалисты будут ежедневно мониторить пляж «Нептун» на предмет загрязнений. 

Ранее Юга.ру сообщали о появлении следов мазута на пляже «Кристалл» в Новороссийске и на пляже в Мацесте в районе вокзала. Пресс-служба мэрии курорта сообщила, что специалисты взяли пробы воды с места происшествия. Причины появления мазутных пятен выясняет природоохранная прокуратура. 

Как сообщали Юга.ру, 2 июня глава минздрава Кубани предупредил об опасности мазутных пляжей Анапы и Темрюкского района. Он напомнил, что при контакте с нефтью могут возникнуть кожные реакции, обострение аллергии и заболеваний органов дыхания. 

Курорты и туризм Нефть Новороссийск Пляжи Разлив нефти Черное море Экология

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«Ребенок весь в мазуте». На пляже Новороссийска снова заметили следы нефтепродуктов

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