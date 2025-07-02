«Ребенок весь в мазуте». На пляже Новороссийска снова заметили следы нефтепродуктов

30 июня телеграм-канал «ЧП Юг» опубликовал ролик, в котором женщина показала своего ребенка, испачканного в мазуте. Видео было снято на пляже «Нептун» в Новороссийске.

«Обстановка с пляжей Новороссийска. Вот, пожалуйста, ребенок весь у меня в мазуте. Так же, как и я. Это уже не первый раз», — рассказала девушка.

МЦУ Новороссийска прокомментировал ролик и дал обратную связь.

«Пользователем пляжной территории «Нептун» был произведен осмотр всей прибрежной полосы. Установлено наличие небольшого количества загрязненных мазутом камней. Камни собраны, направлены на хранение для дальнейшей утилизации», — отметили власти.