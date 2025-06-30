У Крымского моста снова большая пробка. Более 800 машин не могут уехать из Краснодарского края

Краснодарский край, Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Днем 30 июня пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани растянулась на 9,4 км

30 июня телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что по состоянию на 12:00 со стороны Тамани скопились 808 автомобилей. Ждать очереди к досмотровому пункту водителям придется около трех часов.

При этом со стороны Керчи находятся 190 транспортных средств.

На трассе А-289 Краснодар — Керчь начали ловить автомобили без номеров:

Пробка со стороны Краснодарского края начала образовываться в 7:00. Тогда в очереди находились 190 машин. К 8:00 количество транспортных средств пред Крымским мостом увеличилось до 418, к 9:00 — до 620, к 10:00 — до 710. а к 11:00 — до 716.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на момент публикации протяженность пробки на трассе А-290 Новороссийск — Керчь со стороны Тамани составляет 9,4 км.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Напомним, что в конце декабря 2024 года открылась четырехполосная платная дорога А-289. По ней можно проехать от Краснодара до Крымского моста примерно за два часа. Магистраль проходит в стороне от населенных пунктов, что позволяет вывести с территорий транзитный транспорт.

Протяженность трассы составляет 118,6 км, а разрешенная скорость движения — 120 км/ч. Пропускная способность рассчитана на 40 тыс. автомобилей в сутки.

Как писали Юга.ру, в Крыму к приему туристов подготовили более 340 пляжей.

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У Крымского моста снова большая пробка. Более 800 машин не могут уехать из Краснодарского края
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