У Крымского моста снова большая пробка. Более 800 машин не могут уехать из Краснодарского края

Днем 30 июня пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани растянулась на 9,4 км

30 июня телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил , что по состоянию на 12:00 со стороны Тамани скопились 808 автомобилей. Ждать очереди к досмотровому пункту водителям придется около трех часов. При этом со стороны Керчи находятся 190 транспортных средств.

Пробка со стороны Краснодарского края начала образовываться в 7:00. Тогда в очереди находились 190 машин. К 8:00 количество транспортных средств пред Крымским мостом увеличилось до 418, к 9:00 — до 620, к 10:00 — до 710. а к 11:00 — до 716. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на момент публикации протяженность пробки на трассе А-290 Новороссийск — Керчь со стороны Тамани составляет 9,4 км.

Напомним, что в конце декабря 2024 года открылась четырехполосная платная дорога А-289. По ней можно проехать от Краснодара до Крымского моста примерно за два часа. Магистраль проходит в стороне от населенных пунктов, что позволяет вывести с территорий транзитный транспорт.

Протяженность трассы составляет 118,6 км, а разрешенная скорость движения — 120 км/ч. Пропускная способность рассчитана на 40 тыс. автомобилей в сутки.