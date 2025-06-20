«Спутник Краснодара». Власти Адыгеи хотят признать поселок Яблоновский городом
Глава Адыгеи рассказал, что поселок Яблоновский получит статус города
20 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов в беседе с журналистами «Ведомости Юг» сообщил, что Яблоновский планируют сделать городом. Он заявил, что поселок стал «городом-спутником Краснодара и в будущем получит соответствующий статус».
«Проще понимать, кто за что отвечает»:
Как рассказал Кумпилов, численность населения Яблоновского быстро растет, а республика вкладывается в развитие его инфраструктуры и социальной сферы.
Напомним, что предложение об изменении статуса Яблоновского глава Адыгеи озвучил еще в 2024 году.
Яблоновский находится на левом берегу реки Кубань, напротив Краснодара. Численность населения, по данным на 1 января 2024 года, составляет 56 тыс. 972 человека.
Как писали Юга.ру, краснодарские чиновники будут общаться в отдельном приложении.