«Спутник Краснодара». Власти Адыгеи хотят признать поселок Яблоновский городом

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Адыгеи рассказал, что поселок Яблоновский получит статус города

20 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов в беседе с журналистами «Ведомости Юг» сообщил, что Яблоновский планируют сделать городом. Он заявил, что поселок стал «городом-спутником Краснодара и в будущем получит соответствующий статус».

«Проще понимать, кто за что отвечает»:

Как рассказал Кумпилов, численность населения Яблоновского быстро растет, а республика вкладывается в развитие его инфраструктуры и социальной сферы.

Напомним, что предложение об изменении статуса Яблоновского глава Адыгеи озвучил еще в 2024 году. 

Яблоновский находится на левом берегу реки Кубань, напротив Краснодара. Численность населения, по данным на 1 января 2024 года, составляет 56 тыс. 972 человека.

Как писали Юга.ру, краснодарские чиновники будут общаться в отдельном приложении.

Адыгея Город Мурат Кумпилов

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