Глава Адыгеи предложил присвоить статус города поселку Яблоновский под Краснодаром

Поселок Яблоновский в Адыгее может стать городом и получить новое название

Также он выдвинул инициативу о преобразовании поселка Яблоновский в город. Кумпилов отметил, что за последние годы населенный пункт преобразился, расширился и сейчас в числе опорных.

19 мая в Майкопе состоялось заседание Госсовета-Хасэ Республики Адыгея. На нем глава региона Мурат Кумпилов представил ежегодный доклад о результатах деятельности правительства.

«Назрела необходимость выходить на следующий уровень — присвоить поселку статус города. Такое решение придаст мощный импульс развитию не только района, но и всей республики. Численность населения и созданная инфраструктура только усиливают потенциал территории для дальнейшего роста», — заявил Кумпилов.

В дополнение к этому глава региона предложил рассмотреть вопрос о присвоении Яблоновскому нового названия.

Яблоновский находится на левом берегу реки Кубань, напротив Краснодара. Численность населения, по данным на 1 января 2024 года, составляет 56 тыс. 972 человека.