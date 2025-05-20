Глава Адыгеи предложил присвоить статус города поселку Яблоновский под Краснодаром

Адыгея

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  • Поселок Яблоновский © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2022 года
    Поселок Яблоновский © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2022 года

Поселок Яблоновский в Адыгее может стать городом и получить новое название

19 мая в Майкопе состоялось заседание Госсовета-Хасэ Республики Адыгея. На нем глава региона Мурат Кумпилов представил ежегодный доклад о результатах деятельности правительства.

Также он выдвинул инициативу о преобразовании поселка Яблоновский в город. Кумпилов отметил, что за последние годы населенный пункт преобразился, расширился и сейчас в числе опорных.

Дзен на Тургеневском мосту:

«Назрела необходимость выходить на следующий уровень — присвоить поселку статус города. Такое решение придаст мощный импульс развитию не только района, но и всей республики. Численность населения и созданная инфраструктура только усиливают потенциал территории для дальнейшего роста», — заявил Кумпилов.

В дополнение к этому глава региона предложил рассмотреть вопрос о присвоении Яблоновскому нового названия.

Яблоновский находится на левом берегу реки Кубань, напротив Краснодара. Численность населения, по данным на 1 января 2024 года, составляет 56 тыс. 972 человека.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с середины апреля ремонтируют Тургеневский мост, который связывает город с поселком Яблоновский.

Город Мурат Кумпилов

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