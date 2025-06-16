Краснодарские чиновники будут общаться в отдельном приложении
Администрация Краснодара перейдет на мессенджер MAX. Мэр заявил, что это меру приняли для безопасности рабочих чатов
16 июня мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что в течение недели городская администрация перейдет на мессенджер MAX. Это решение приняли из соображений безопасности.
«Мы видим, как часто пользователей на других платформах взламывают, персональные данные сливают в интернет, появляются фейковые рассылки и аккаунты. Краснодар выбирает безопасное общение. Тем более, что сегодня многие рабочие вопросы решаются в телефонном режиме», — рассказал он.
«Проще понимать, кто за что отвечает»:
По словам Наумова, чиновники теперь будут переписываться с коллегами в этом приложении. В мессенджере есть групповые и личные чаты, а также звонки.
Глава департамента информационной политики мэрии Краснодара Надежда Лутай уточнила редакции Юга.ру, что решение коснется всех личных и рабочих переписок чиновников. Изменение пока не затронет публикацию информации в других приложениях.
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