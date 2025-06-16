Краснодарские чиновники будут общаться в отдельном приложении

Администрация Краснодара перейдет на мессенджер MAX. Мэр заявил, что это меру приняли для безопасности рабочих чатов

16 июня мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что в течение недели городская администрация перейдет на мессенджер MAX. Это решение приняли из соображений безопасности.

«Мы видим, как часто пользователей на других платформах взламывают, персональные данные сливают в интернет, появляются фейковые рассылки и аккаунты. Краснодар выбирает безопасное общение. Тем более, что сегодня многие рабочие вопросы решаются в телефонном режиме», — рассказал он.