Краснодарские чиновники будут общаться в отдельном приложении

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Администрация Краснодара перейдет на мессенджер MAX. Мэр заявил, что это меру приняли для безопасности рабочих чатов

16 июня мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что в течение недели городская администрация перейдет на мессенджер MAX. Это решение приняли из соображений безопасности.

«Мы видим, как часто пользователей на других платформах взламывают, персональные данные сливают в интернет, появляются фейковые рассылки и аккаунты. Краснодар выбирает безопасное общение. Тем более, что сегодня многие рабочие вопросы решаются в телефонном режиме», — рассказал он.

«Проще понимать, кто за что отвечает»:

По словам Наумова, чиновники теперь будут переписываться с коллегами в этом приложении. В мессенджере есть групповые и личные чаты, а также звонки.

Глава департамента информационной политики мэрии Краснодара Надежда Лутай уточнила редакции Юга.ру, что решение коснется всех личных и рабочих переписок чиновников. Изменение пока не затронет публикацию информации в других приложениях.

  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/5479
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/5479
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/5479
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/5479

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Безопасность Интернет Краснодар Технологии Чиновники

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