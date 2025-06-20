Ученые подсчитали, что для укрепления пляжей Анапы и Темрюкского района нужно 80 тыс. кубометров песка

Эксперт рассказала, сколько необходимо песка для защиты пляжей от разрушений и где его планируют собирать

20 июня кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяна Любимова сообщила ТАСС, что для укрепления замазученных пляжей Анапы и Темрюкского района потребуется 75-80 тыс. куб. метров песка. По ее словам, такие работы можно выполнить за два месяца. В марте губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ученым университета разработать проект восстановления пляжей после ЧС в Керченском проливе. Исследования провели на 50 км поврежденной береговой линии от Анапы до поселка Веселовка.

Татьяна Любимова рассказала, что из-за вывоза загрязненного песка изменились береговые течения и профиль пляжей. Это может ускорить разрушение берега. Для предотвращения этого необходимо восстановить ширину пляжей до 70 метров. Сейчас она составляет 35-50 метров, и лишь на отдельных участках достигает 80 метров.

«При волнах высотой 6–8 м для предотвращения размыва необходима ширина пляжа не менее 50-100 метров», — заявила эксперт.

Для восстановления пляжей планируют использовать песок из карьеров возле Анапской пересыпи. По словам Татьяны Любимовой, песок из акватории может быть также загрязнен нефтепродуктами, а его извлечение при зимних штормах приведет к размыву пляжей. При этом карьерный материал по минеральному составу на 60–70% совпадает с местным песком.

Работы должны провести до осенне-зимних штормов. Восстанавливать пляжи будут в несколько этапов. Разработанный проект уже передали заказчику. Любимова отметила, что сроки начала работ зависят от финансирования и завершения очистки пляжей от мазута.

Эколог Евгений Витишко прокомментировал заявление Любимовой. Он считает, что для укрепления пострадавших пляжей больше подходит песок с реки Кубань, а кварцевый будет «смыт морем и сдут ветром»:



«Его много, транспортное плечо — реальное, да и заодно русло расчистим. Да, цвет не золотистый и по составу глинистый, но ведь и Анапа уже не та».

Напомним, пляжи Анапы пообещали очистить к 13 мая. До этого обещанные сроки сдвинулись на 3,5 месяца.