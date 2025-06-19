«Пожить для себя». Глава ВЦИОМ объяснил нежелание россиян заводить детей эгоизмом

Во ВЦИОМе заявили, что отказ россиян от рождения детей связан с желанием жить в свое удовольствие

18 июня РБК сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась дискуссия на тему рождаемости в России. Глава ВЦИОМ Константин Абрамов заявил, что низкая рождаемость в стране связана с желанием граждан жить в свое удовольствие. «Эгоизм — дети мешают личной свободе. Вот это «пожить для себя» — история, которая уже происходит в нашей стране 30 лет с лишним. Главное — это человек, главное — его успех, главное — его счастье, главное — удовольствие. Ради удовольствия граждане продолжают жить», — объяснил Абрамов.

Читайте также: Минпросвещения предложило вернуть школьные дискотеки для повышения рождаемости

Модератор дискуссии, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко заявил, что коэффициент рождаемости в России остается на низком уровне — 1,4 ребенка на женщину. Это самый низкий уровень за всю историю наблюдений. Для увеличения населения он должен быть минимум 2,1. Общемировой показатель составляет 2,3 ребенка на женщину. При этом эксперт добавил, что в России еще достаточно высокий коэффициент рождаемости, потому что в некоторых странах он вообще ниже одного ребенка на женщину. Напомним, в конце мая независимый демограф Алексей Ракша* заявил об антирекорде рождаемости в России и обвинил Росстат в манипуляции данными и засекречивании статистики. После этого эксперта признали иноагентом. Он стал тысячным физическим или юридическим лицом, получившим такой статус.