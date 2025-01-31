Минпросвещения предложило вернуть школьные дискотеки для повышения рождаемости. Однако их и не отменяли
В министерстве просвещения считают, что школьные дискотеки помогут детям в будущем создавать семьи
30 января РИА «Новости» сообщило, что в Госдуме на круглом столе «От народосбережения — к народоумножению» предложили вернуть школьные дискотеки. По замыслу директора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Натальи Агре, подросткам необходимо создавать условия для начала романтических отношений.
«У нас возраст, где ребятишки хотят видеть себя в семейной жизни от 18 до 21 года, всего 8%. Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений. Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание», — считает Агре.
По ее мнению, дискотеки помогут разнообразить досуг школьников и создать комфортную атмосферу для общения.
При этом по информации источников портала Юга.ру, в Краснодарском крае школьные дискотеки никто и не отменял, они периодически проходят в учебных заведениях.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил разработать краевую программу по повышению демографии. Краснодарцы отреагировали на заявления главы региона неоднозначно.
Независимый демограф Алексей Ракша считает, что для повышения рождаемости в России семьям нужны крупные разовые выплаты, эквивалентные стоимости дополнительной комнаты для ребенка.
Как писали Юга.ру, в Чечне родители 180 мальчиков, появившихся на свет 31 декабря, получат по 500 тыс. рублей.