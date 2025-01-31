Минпросвещения предложило вернуть школьные дискотеки для повышения рождаемости. Однако их и не отменяли

30 января РИА «Новости» сообщило, что в Госдуме на круглом столе «От народосбережения — к народоумножению» предложили вернуть школьные дискотеки. По замыслу директора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Натальи Агре, подросткам необходимо создавать условия для начала романтических отношений.

«У нас возраст, где ребятишки хотят видеть себя в семейной жизни от 18 до 21 года, всего 8%. Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений. Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание», — считает Агре.