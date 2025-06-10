В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей заменят коллектор. Из-за ремонта движение перекроют на 2,5 месяца

В Краснодаре на улице Трудовой Славы ограничат движение транспорта из-за реконструкции коллектора

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 11 июня «Краснодар Водоканал» начнет первый этап ремонта коллектора в микрорайоне Гидростроителей. На время работ ограничат движение транспорта.



С 11 июня по 30 августа на улице Трудовой Славы закроют правую полосу движения в сторону Благоева — на участке от дома № 24 до № 34. Также во время работ не получится выехать на улицу Трудовой Славы со двора дома № 30.

В дептрансе Краснодара уточнили, что ограничение не повлияет на работу общественного транспорта.



Реконструкция пройдет в два этапа. Сначала специалисты обновят 303 метра трубопровода по улице Трудовой Славы, а после — еще 330 метров в направлении улицы Гидростроителей. Власти пообещали, работы проведут без отключения воды.