В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей заменят коллектор. Из-за ремонта движение перекроют на 2,5 месяца

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на улице Трудовой Славы ограничат движение транспорта из-за реконструкции коллектора

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 11 июня «Краснодар Водоканал» начнет первый этап ремонта коллектора в микрорайоне Гидростроителей. На время работ ограничат движение транспорта.

С 11 июня по 30 августа на улице Трудовой Славы закроют правую полосу движения в сторону Благоева — на участке от дома № 24 до № 34. Также во время работ не получится выехать на улицу Трудовой Славы со двора дома № 30.

Схема ограничений

Схема ограничений

В дептрансе Краснодара уточнили, что ограничение не повлияет на работу общественного транспорта.

Реконструкция пройдет в два этапа. Сначала специалисты обновят 303 метра трубопровода по улице Трудовой Славы, а после — еще 330 метров в направлении улицы Гидростроителей. Власти пообещали, работы проведут без отключения воды.

Напомним, что в Краснодаре на улице Московской меняют коллектор. Там ограничили движение автомобилей, а с 21 июня по 5 июля не будут ходить трамваи.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре за 2 млрд рублей реконструируют коллектор в районе Восточно-Кругликовской.

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В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей заменят коллектор. Из-за ремонта движение перекроют на 2,5 месяца
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