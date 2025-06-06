«Лента» собирается выкупить гипермаркеты «Магнита»
Компания «Магнит» планирует избавиться от крупноформатных объектов, чтобы развивать небольшие магазины
6 июня «Коммерсант» сообщил, что компания «Магнит» собирается продать гипермаркеты сети. Ретейлер планирует сосредоточиться на развитии форматов поменьше — магазинов «у дома» и ультрамалых объектов «Заряд от Магнита» (до 100 кв. метров каждый).
По данным источников издания, купить торговые площади планирует сеть «Лента». Гипермаркеты этой компании показывают положительную динамику, в основном за счет доставки продуктов.
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Собеседники пока не знают всех деталей возможной сделки. Один из них считает, что «Магнит» хочет избавиться от всех крупноформатных объектов — гипермаркетов и супермаркетов.
Напомним, ретейлер «Магнит» планирует открыть в Краснодарском крае первую фабрику-кухню.