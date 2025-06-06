«Лента» собирается выкупить гипермаркеты «Магнита»

Компания «Магнит» планирует избавиться от крупноформатных объектов, чтобы развивать небольшие магазины

6 июня «Коммерсант» сообщил, что компания «Магнит» собирается продать гипермаркеты сети. Ретейлер планирует сосредоточиться на развитии форматов поменьше — магазинов «у дома» и ультрамалых объектов «Заряд от Магнита» (до 100 кв. метров каждый).

По данным источников издания, купить торговые площади планирует сеть «Лента». Гипермаркеты этой компании показывают положительную динамику, в основном за счет доставки продуктов.