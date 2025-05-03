«Магнит» купил «Азбуку вкуса»

Ритейлер «Магнит» достиг соглашения о выкупе контрольного пакета акций «Азбуки вкуса» — сети магазинов, которую неформально называют «супермаркетами для богатых».

РБК со ссылкой на «информированные источники» сообщает, что стоимость контрольного пакета составила плюс-минус 35 миллиардов рублей. Сеть «Азбука вкуса» состоит из 171 магазина (107 супермаркетов «Азбука вкуса», 59 минимаркетов «Азбука Daily» и 5 гипермаркетов «АВ Маркет» — 138 из них расположены в Москве, 23 в Московской области, 10 в Санкт-Петербурге), пяти фабрик по производству готовой еды и трех распределительных центров. В 2024 году сеть сгенерировала около 100 миллиардов рублей выручки.

В официальном пресс-релизе «Магнит» пишет, что бренд «Азбука вкуса» будет сохранен, равно как и ключевая управленческая команда.

«Покупка «Азбуки вкуса» дает нам возможность заметно усилить рыночные позиции в Москве и выйти в принципиально новый для нас сегмент премиальной розницы, что позволит нам закрыть практически все покупательские миссии в продуктовом ритейле», — утверждает Евгений Случевский, генеральный директор ПАО «Магнит».

«Через сделку с «Азбукой вкуса» «Магнит» существенно усилит свои рыночные позиции в Москве и частично в Петербурге», — рассказывает корреспонденту РБК директор департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка Марат Ибрагимов. — «У «Магнита» есть опыт успешной интеграции намного более крупного бизнеса — «Дикси» — также в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда «Магнит» принял решение сохранить бренд, но добавил синергии. И сегодня «Дикси» показывает лидирующие на рынке показатели выручки с квадратного метра».

Покупка 2612 магазинов группы «Дикси» в мае 2021 года позволила «Магниту» увеличить свое присутствие в Москве и Московской области более чем вдвое, с 3,8 до 8,2%, а в Северо-Западном федеральном округе — с 13 до 19,6%.