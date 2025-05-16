Ритейл «Магнит» планирует открыть первую фабрику-кухню в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • Магазин «Магнит» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Магазин «Магнит» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На производстве «Магнита» будут изготавливать почти 300 кулинарных, мясных, рыбных и других продуктов

15 мая «Ведомости» сообщили о планах продуктового ритейла «Магнит» запустить первую кухню-фабрику в собственном индустриальном парке «Краснодар».

Площадь производства составит 18 000 квадратных метров, а мощность выпуска — более 40 тонн в сутки. Фабрика предоставит рабочие места для 1450 сотрудников. В планах производить не менее 287 товарных позиций, среди которых кулинария, мясо, рыба и другие продукты.

ФАС разрешила «Магниту» купить «Азбуку вкуса»:

Отмечается, что у «Магнита» есть линейка готовых блюд под брендом «М кухня», а также пищевые производства в Краснодарском крае: тепличный комплекс «Зеленая линия», Кубанский комбинат хлебопродуктов и «Кондитер Кубани».

На Кубани у компании наибольшее количество торговых объектов — как крупных, так и малых форматов. Однако собственных фабрик-кухонь ритейл ранее не открывал.

Как писали Юга.ру, на Кубани в марте 2025 года цены на продукты питания выросли на 14,6%.

«Магнит» Еда Краснодар Продукты питания Промышленность Торговля

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Ритейл «Магнит» планирует открыть первую фабрику-кухню в Краснодарском крае
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