Ритейл «Магнит» планирует открыть первую фабрику-кухню в Краснодарском крае
На производстве «Магнита» будут изготавливать почти 300 кулинарных, мясных, рыбных и других продуктов
15 мая «Ведомости» сообщили о планах продуктового ритейла «Магнит» запустить первую кухню-фабрику в собственном индустриальном парке «Краснодар».
Площадь производства составит 18 000 квадратных метров, а мощность выпуска — более 40 тонн в сутки. Фабрика предоставит рабочие места для 1450 сотрудников. В планах производить не менее 287 товарных позиций, среди которых кулинария, мясо, рыба и другие продукты.
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Отмечается, что у «Магнита» есть линейка готовых блюд под брендом «М кухня», а также пищевые производства в Краснодарском крае: тепличный комплекс «Зеленая линия», Кубанский комбинат хлебопродуктов и «Кондитер Кубани».
На Кубани у компании наибольшее количество торговых объектов — как крупных, так и малых форматов. Однако собственных фабрик-кухонь ритейл ранее не открывал.
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