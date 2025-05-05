Антимонопольная служба разрешила «Магниту» купить «Азбуку вкуса»

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ФАС одобрила покупку «Магнитом» «Азбуки вкуса». Служба считает, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке

Предыстория. 30 апреля стало известно, что ритейлер «Магнит» достиг соглашения о выкупе контрольного пакета акций «Азбуки вкуса». Стоимость сделки — около 35 млрд рублей.

5 мая портал РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку «Магнита» и «Азбуки вкуса». ФАС не видит риска ограничения конкуренции на рынке.

«Доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты», — говорится в сообщении.

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В сделку войдут точки в Москве и Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих столицы, а также три распределительных центра. В 2024 году выручка «Азбуки вкуса», которую называют сетью «супермаркетов для богатых», составила около 100 млрд рублей.

Руководство «Магнита» не планирует как-либо менять приобретаемый бренд. Кроме того, ритейлер собирается сохранить ключевых менеджеров управленческой команды «Азбуки вкуса».

Напомним, покупка 2 тыс. 612 магазинов группы «Дикси» в мае 2021 года позволила «Магниту» увеличить свое присутствие в Москве и Московской области более чем вдвое — с 3,8 до 8,2%, в Северо-Западном федеральном округе — с 13 до 19,6%.

Как писали Юга.ру, Сергей Галицкий больше не значится в списке тысячи богатейших людей планеты по версии Forbes.

«Магнит» Бизнес-сообщество Еда Продукты питания Торговля ФАС Экономика

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