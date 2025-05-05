Антимонопольная служба разрешила «Магниту» купить «Азбуку вкуса»

ФАС одобрила покупку «Магнитом» «Азбуки вкуса». Служба считает, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке

Предыстория. 30 апреля стало известно, что ритейлер «Магнит» достиг соглашения о выкупе контрольного пакета акций «Азбуки вкуса». Стоимость сделки — около 35 млрд рублей. 5 мая портал РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку «Магнита» и «Азбуки вкуса». ФАС не видит риска ограничения конкуренции на рынке. «Доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты», — говорится в сообщении.

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В сделку войдут точки в Москве и Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих столицы, а также три распределительных центра. В 2024 году выручка «Азбуки вкуса», которую называют сетью «супермаркетов для богатых», составила около 100 млрд рублей. Руководство «Магнита» не планирует как-либо менять приобретаемый бренд. Кроме того, ритейлер собирается сохранить ключевых менеджеров управленческой команды «Азбуки вкуса». Напомним, покупка 2 тыс. 612 магазинов группы «Дикси» в мае 2021 года позволила «Магниту» увеличить свое присутствие в Москве и Московской области более чем вдвое — с 3,8 до 8,2%, в Северо-Западном федеральном округе — с 13 до 19,6%.